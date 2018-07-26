Молнии били по людям, а дерево задавило семью: как в Украине бушевала непогода (фото)

Происшествия

Непогода, разгулявшаяся в Украине в среду, 25 июля, зацепила не только столицу и Киевскую область, но и другие регионы страны, в частности Харьковскую, Запорожскую, Полтавскую области.

К примеру, запорожские спасатели сообщили о четырнадцати вызовах на происшествия, связанные с ухудшением погодных условий. Так, в Запорожье две маршрутки (одна из них с пассажирами) и легковой автомобиль ВАЗ попали в водяной плен. Там же спасатели помогли вытащить на проезжую часть автомобиль скорой помощи. Также в региона зафиксированы два случая поражения людей молнией.

Первый случай произошел в поселке городского типа Комишуваха. Двое мужчин в возрасте 49 и 18 лет стояли у магазина. В этот момент молния ударила в металлическую конструкцию и поразила людей. Пострадавшие после осмотра врачей от госпитализации отказались. Другой случай произошел в селе Новотроицкое. 66-летний мужчина находился во дворе своего дома, когда рядом ударила молния. Его госпитализировали в центральную районную больницу.

А в Полтавской области от разгулявшейся стихии пострадала семья. Как сообщает 0532.ua, в Кременчуге дерево упало на детскую площадку и травмировало трех человек. Пострадали члены одной семьи: отец 1988 года рождения, мать 1990 года рождения и их маленький ребенок 2016 года рождения. Их госпитализировали с телесными повреждениями, состояние пострадавших-удовлетворительное.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за сильных ливней Киев уходит под воду: назван эффективный метод борьбы с потопами на улицах.