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«Юргорден» — «Мариуполь»: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
В четверг, 26 июля, в Стокгольме пройдет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между шведским «Юргорденом» и «Мариуполем».
Букмекеры — как украинские, так и зарубежные — не верят в то, что украинскому клубу удастся увезти из Швеции положительный для себя результат.
«Фаворит спорт»: «Юргорден» — 1.50, ничья — 3.85, «Мариуполь» — 6.75
«Париматч»: «Юргорден» — 1.55, ничья — 3.90, «Мариуполь» — 6.00
«Марафон»: «Юргорден» — 1.54, ничья — 4.20, «Мариуполь» — 6.50
Bet365: «Юргорден» — 1.50, ничья — 3.80, «Мариуполь» — 7.50
William Hill: «Юргорден» — 1.55, ничья — 3.60, «Мариуполь» — 6.00
Отмечу, что «Мариуполь» возвращается в еврокубки после 14-летней паузы. В первый и последний пока раз на европейской арене приазовцы выступали в сезоне-2004/2005 еще под названием «Ильичевец», пройдя в первом квалификационном раунде армянский «Бананц» (2:0 дома и 2:0 на выезде), а во втором уступив «Аустрии» из Вены (0:0 дома и 0:3 в гостях).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть матч Лиги Европы «Юргорден» — «Мариуполь».
Фото ФК «Мариуполь»
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“ — Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване... ”