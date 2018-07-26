«Юргорден» — «Мариуполь»: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Спорт

В четверг, 26 июля, в Стокгольме пройдет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между шведским «Юргорденом» и «Мариуполем».

Букмекеры — как украинские, так и зарубежные — не верят в то, что украинскому клубу удастся увезти из Швеции положительный для себя результат.

«Фаворит спорт»: «Юргорден» — 1.50, ничья — 3.85, «Мариуполь» — 6.75

«Париматч»: «Юргорден» — 1.55, ничья — 3.90, «Мариуполь» — 6.00

«Марафон»: «Юргорден» — 1.54, ничья — 4.20, «Мариуполь» — 6.50

Bet365: «Юргорден» — 1.50, ничья — 3.80, «Мариуполь» — 7.50

William Hill: «Юргорден» — 1.55, ничья — 3.60, «Мариуполь» — 6.00

Отмечу, что «Мариуполь» возвращается в еврокубки после 14-летней паузы. В первый и последний пока раз на европейской арене приазовцы выступали в сезоне-2004/2005 еще под названием «Ильичевец», пройдя в первом квалификационном раунде армянский «Бананц» (2:0 дома и 2:0 на выезде), а во втором уступив «Аустрии» из Вены (0:0 дома и 0:3 в гостях).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть матч Лиги Европы «Юргорден» — «Мариуполь».

Фото ФК «Мариуполь»