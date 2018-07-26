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Рабинович обнародовал программу «За життя» и пригласил для ее выполнения лучших менеджеров
Народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович представил пошаговую программу выхода страны из экономического кризиса.
Презентация программы, которую Рабинович назвал «Українська мрія», состоялась в эфире специального выпуска ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne.
«Для того чтобы строить страну, надо иметь четкий план. С момента основания нашей партии мы говорили, что основой для процветания страны должно стать построение нейтральной независимой внеблоковой Украины по типу „Швейцарии Восточной Европы“. У нас есть колоссальное территориальное преимущество, мы можем стать базисом для переговоров между Европой и Азией. Надо выискивать, что сильное у нас, и не заниматься тем, что нам не нужно. Поэтому в течение трех месяцев после победы партии на выборах мы проведем незыблемый референдум по 10 основополагающим вопросам, в частности: тип страны, территориальное устройство и так далее», — рассказал политик.
По словам Рабиновича, для выхода из кризиса надо забыть «экономику коммунизма» и строить новую открытую экономику, которая будет опираться на три кита: банковскую систему, хай-тек и сельское хозяйство.
«Нам надо снять налогообложение со среднего и малого бизнеса, организовать в Украине кластеры и хабы для привлечения молодежи и создать национальный земельный банк для развития сельского хозяйства», — сообщил народный депутат.
Говоря о прекращении войны на Донбассе, парламентарий отметил, что для восстановления мира Украине нужны прямые переговоры со всеми сторонами конфликта.
Кроме того, Вадим Рабинович рассказал о шагах, которые помогут в считаные дни искоренить коррупцию. Это, в частности, — запрет на работу с офшорами, выборность судей, ограничение пребывания народного депутата в парламенте одной каденцией, возвращение в госсобственность стратегически важных отраслей, в частности, нефте- и газодобычи и распределения энергоресурсов.
Комментируя ход нынешних реформ, лидер «За життя» подчеркнул, что после победы партии на выборах они будут отменены, так как наносят вред Украине и гражданам.
Также, по словам Вадима Рабиновича, возрождение экономики Украины должно начаться с создания свободных экономических зон в крупнейших приграничных городах Украины, в частности в Одессе, Львове и Харькове.
«Один из пунктов программы партии „За життя“ — сделать Одессу „европейским окном“ Украины. Мы предлагаем сделать особый акцент на развитии бизнеса в Одессе, на льготах и преференциях, на создании в городе свободной экономической зоны по типу „Порто-франко“. Я подал законопроект о свободной экономической зоне в Одессе. Считаю, что свободные зоны нужно создавать и для Львова, и для Харькова, и для других приграничных городов, ведь это великолепный механизм для толчка экономики», — констатировал народный депутат.
Политик добавил, что более подробная информация с конкретными цифрами пошагового осуществления программы будет представлена в начале года на экономическом форуме с ведущими мировыми экспертами, который проведет партия «За життя».
Пока же путем многодневного голосования на канале NewsOne зрители определили по пяти основным направлениям лучших менеджеров, которых партия «За життя» должна взять в избирательный список и которым поручит исправить кризисную ситуацию в политике и экономике.
В команду «За життя», по мнению зрителей, должны быть приглашены: Виктор Медведчук (направление — со странами СНГ), Виктор Суслов (экономика), Виталий Шабунин (борьба с коррупцией), Евгений Педаченко (медреформа), Валентин Наливайченко (внешняя политика).
В ходе программы, Вадим Рабинович пригласил в партию, а также попросил зрителей поддержать еще одну кандидатуру «для сшивания страны» — украинского политзаключенного Мыколу Карпюка, которого Вадим Рабинович навещал во Владимирском централе (Россия) и которого обязался оттуда освободить.
«Если мы не сошьем страну, если не соберем в одной лодке разных сыновей Украины, не деля их на „бандеровцев“ и „москалей“, на „восточников“ и „западников“, как мечтал об этом великий Вячеслав Черновол, — мы не достигнем мира. А без мира не будет никакой экономики, мы по-прежнему будем жертвами вороватых менеджеров, а нам надо строить великую и сильную Украину, „Швейцарию Восточной Европы“! Я прочитал в древней книге: Бог помогает человеку, когда человек все сам делает для победы. Давайте все сделаем для нашей общей победы — и пусть Бог помогает Украине!» — сказал Вадим Рабинович.
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