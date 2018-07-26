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Залез в машину и уснул: сеть насмешил курьезный инцидент с вором в Одессе (фото)
Одесситка Евгения Уварова на своей страничке в Facebook показала фото автомобильного вора, который пробрался в ее машину и… уснул.
«Ну что сказать, всё это длилось до 2.00 ночи. Мой новый знакомый — ранее судимый Мелентьев Павел, 1982 г. р., сегодня проснётся в СИЗО, с больной головой и пониманием того, что он ничего не украл. При этом он потерял свой телефон, очки и свободу. Он работал отверткой, так что замки целые! Залез через левую дверь, а руль то справа. Одни фиаско», — так прокомментировала ЧП хозяйка автомобиля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на автотрассе Киев — Харьков 22 июля между тремя и четырьмя часами ночи произошло два похожих ограбления автомобилей, одной из жертв которых стала внефракционный народный депутат Украины Наталья Веселова
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