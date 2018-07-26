Стало известно, сколько зарабатывает Дудь

Шоу-бизнес

Раскрылась одна из основных тайн мира шоу-бизнеса — российский журнал Forbes озвучил сумму, которую заработал известный видеоблогер Юрий Дудь. По данным издания, популярный канал Юрия Дудя на YouTube (вДудь) и работа главным редактором издания Sports.ru принесла блогеру $ 900 тысяч.

На момент публикации новости на YouTube-канал Дудя подписаны без малого 3,3 млн человек. Он выкладывает длинные интервью с известными личностями, где не боится задавать откровенные вопросы своим собеседникам. Среди последних ярких видео — интервью с актерами Михаилом Ефремовым, Константином Хабенским, Алексеем Серебряковым и другими не менее известными персонажами.

При этом в своих видео Дудь открыто вставляет рекламу и подписывает ее, предупреждая зрителя о рекламной вставке. Вопрос о его заработках будоражит общественность, поскольку YouTube-канал «вДудь» стремительно стал одним из самых популярных по подобной тематике.

Как писали «ФАКТЫ», в интервью Дудю актер Алексей Серебряков высказался, что наглость и хамство являются отличительными чертами россиян.



