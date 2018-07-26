Спорт

Украинка Харлан в третий раз в карьере стала лучшей фехтовальщицей года

Лучшая фехтовальщица Украины Ольга Харлан завоевала Кубок мира по итогам сезона-2017/2018. 27-летняя уроженка Николаева расположилась на первой строчке рейтинга Международной федерации фехтования (FIE), выиграв за указанный соревновательный период этап Кубка мира в Синт-Никласе (Бельгия), Гран-при в Мехико (Мексика) и Сеуле (Южная Корея), а также стала серебряной призеркой на еще одном этапе в Тунисе.

Впрочем, главные соревнования сезона — чемпионат мира, проходящий в китайском Уси, и чемпионат Европы, состоявшийся в городе Нови-Сад (Сербия) — завершились для Харлан без медалей в личном зачете. К слову, в Уси у Ольги есть еще шанс завоевать награду: вместе с партнершами по сборной Украины она пробилась в четвертьфинал командных соревнований в сабле, где наши соотечественницы встретятся с командой Южной Кореи.

Отмечу, что это уже третий Кубок мира в карьере 27-летней украинки. До этого Харлан завершала сезон на вершине рейтинга в 2013 и 2014 годах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские фехтовальщики завоевали бронзовые медали на чемпионате мира.