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В Украине подорожает вода: названы сроки
Вскоре тарифы на воду в Украине могут существенно вырасти. Один из факторов роста — подорожание хлора, используемого для обеззараживания воды.
«Уже с сентября-октября этого года за счет трех факторов, в том числе и подорожания хлора, можно ожидать роста тарифов на воду от 10% до 15%», — заявила в комментарии Громадському радіо заместитель председателя Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.
Специалист разъяснила, что к росту цен на воду приведут увеличение стоимости хлора, который производит АО «ДнепрАзот», подорожание электроэнергии с начала года на 16%, а также инфляционные процессы и индексация заработной платы сотрудникам водоканалов. По ее словам, только за счет подорожания хлора тарифы на воду могут увеличиться на 2−3% уже сейчас.
Стоит напомнить, 15 июня работа подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому компании «ДнепрАзот» — единственного производителя жидкого хлора в Украине, который водоканалы используют для обеззараживания питьевой воды, — остановилась из-за повышения цены на газ. Поставки питьевой воды оказались под угрозой в нескольких городах. В правительстве пообещали урегулировать ситуацию. 20 июля «ДнепрАзот» сообщил, что возобновляет работу цехов хлорной группы.
Что касается нынешней ситуации в стране с обеззараживанием воды, то, как заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, она полностью стабильна. Кроме украинского хлора, несколько водоканалов в стране сейчас используют румынский хлор. Также ожидаются поставки хлора из Узбекистана. При этом вице-премьер-министр выразил убеждение, что остановка «ДнепрАзота», поставившая под угрозу водоснабжение в ряде регионов, была «запланированным сценарием», отметив, что с этим предприятием еще «придется разбираться».
Кстати, Венгрия передала Закарпатской области в качестве гуманитарной помощи три тонны жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды.
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