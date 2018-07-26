В центре Киева устроили стрельбу в ресторане (видео)

Происшествия

В четверг, 26 июля, на столичном бульваре Леси Украинки неизвестный открыл огонь из пистолета на веранде ресторана «Катюша».

Как сообщает Информатор, по предварительным данным, стрельба велась из «Макарова», который неизвестный бросил на веранде.

Полиция ищет не только стрелявшего, но и еще несколько (от трех до шести) человек, которые сбежали сразу же после инцидента. Сообщаются, что все они — мужчины спортивного телосложения и в спортивной же одежде.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сообщается, что руководство ресторана и сотрудники от комментариев отказываются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на столичном бульваре Леси Украинки, недалеко от бизнес-центра «Парус» произошел трагический случай с маленьким пешеходом: автомобиль Hummer смертельно травмировал девочку.

Фото с сайта «Информатор»