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Украина — Португалия: онлайн трансляция полуфинала чемпионата Европы U-19

12:51 26 июля 2018   87
Украина — Португалия: онлайн трансляция полуфинала чемпионата Европы U-19
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 26 июля, в городе Вааса (Финляндия) пройдет полуфинал чемпионата Европы среди 19-летних футболистов, в рамках которого сборная Украины под руководством Александра Петракова сыграет с Португалией. Матч на стадионе «Хиеталахти» начнется в 15:00 по киевскому времени.

За видео трансляцией матча в прямом эфире можно следить на официальном Youtube-канале УЕФА.

Напомню, что по итогам группового турнира украинцы заняли первое место, обыграв Францию (2:1) и Турцию (1:0), а также сыграв вничью с Англией (1:1). Что касается пиренейцев, то они обыграли Норвегию (3:1) и Финляндию (3:0), а вот Италии уступили (2:3), пропустив их на первое место в группе.

Отмечу, что с 2002 года, когда начал проводиться чемпионат Европы U-19, сборная Украины однажды стала чемпионом (в 2009-м), а Португалия трижды выходила в финал (в 2003-м, 2014-м и 2017-м), но завоевать почетный трофей так и не смогла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юниорская сборная Украины вышла в полуфинал ЧЕ по футболу.

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