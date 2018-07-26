За что покупателям недвижимости теперь придется доплачивать 780 гривен

Деньги

При любых операциях с недвижимостью теперь придется больше платить за их проведение. Фонд государственного имущества Украины запустил обновленную Единую базу данных оценки недвижимости и электронный модуль оценки. Теперь каждый отчет оценщиков будет проходить автоматическую электронную проверку на соответствие заложенным в системе ценовым показателям минимально допустимой стоимости недвижимости. Причем это платная и совсем не дешевая обязательная услуга.

Отныне подать отчет об оценке имущества, необходимый для определения суммы налогов, уплачиваемых при смене собственника, можно только через единственную в стране электронную платформу «ОЦЕНКА.online». Контролирует эту платформу частное предприятие.

За внесение информации в базу данных оценщик должен заплатить 390 гривен. Столько уплатит и нотариус, чтобы получить из реестра оценки данные, необходимые для заключения сделки с недвижимостью. Естественно, что все эти расходы в итоге оплатит клиент. То есть в сумме пользование Единой базой данных оценки недвижимости и электронным модулем оценки облегчит кошелек гражданина, желающего провести сделку с жильем, дополнительно на 780 гривен. А в масштабах страны, где ежегодно продаются сотни тысяч квартир и домов, эти дополнительные платежи принесут сотни миллионов гривен прибыли.

Например, по данным Министерства юстиции Украины, за 2017 год только в Киеве частные и государственные нотариусы зарегистрировали 31,8 тыс. договоров купли-продажи квартир. Если бы при каждой сделке уплачивалось дополнительно 780 грн, то за год поступления на счета держателей единой базы оценок только от столичных сделок составили бы более 24 млн 800 тыс. грн.

Подобрее о том, как теперь работает новый порядок оценки недвижимости граждан читайте в «ФАКТАХ».