"Сливал" информацию боевикам: в рядах ВСУ на Донбассе разоблачили шпиона

Украина

Военные контрразведчики Объединенных сил разоблачили шпиона — военнослужащего-контрактника из Житомирской области, который передавал секретную информацию боевикам террористической «ДНР», а также похищал и продавал военное имущество.

Сообщается, что 24 летний контрактник, надеясь получить денежное вознаграждение, через социальные сети передавал боевикам сведения о позициях и военной техники ВС Украины в районе проведения операции Объединенных Сил, указывая GPS координаты их расположения.

Контрразведчики выяснили, что военнослужащий собирался перейти на сторону террористической «ДНР» и получил соответствующие инструкции. Также задержанный похищал и продавал через интернет военное имущество и волонтерскую помощь (на сумму свыше 50 тысяч гривен)

По материалам военной контрразведки следователями Волновахского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (Похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением). Впрочем, поскольку задержанный намеревался перейти на сторону боевиков и «сливал» им информацию военного характера, статью ему могут изменить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские оккупационные администрации на Донбассе задались целью выявить среди местного населения «украинских шпионов и диверсантов» — их решили искать среди уроженцев других регионов Украины.