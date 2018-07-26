27 июля КПВВ «Станица Луганская» временно закроют

Украина

Об этом сказано в объявлении командования Объединенных сил, размещенном в Facebook.

27 июля с 9.00 до 11.00 будет временно прекращен пропуск граждан на выход к временно оккупированной территории Луганской области на КПВВ «Станица Луганская». Причина — «проведение мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Станица Луганская и обеспечение безопасности граждан, пересекающих линию разграничения».

Этот КПВВ постоянно обстреливают боевики, которые систематически срывают договоренности о разведении сил в том районе. Поэтому вопрос разминирования территории стоит довольно остро. Данный пункт пропуска ежедневно в обе стороны пересекают тысячи человек и сотни транспортных средств.

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