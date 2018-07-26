- 13:07 27 июля КПВВ «Станица Луганская» временно закроют
- 13:06 Семьям узников Кремля выплатят по 100 тысяч гривен
- 13:01 "Сливал" информацию боевикам: в рядах ВСУ на Донбассе разоблачили шпиона
- 12:57 За что покупателям недвижимости теперь придется доплачивать 780 гривен
- 12:51 Украина — Португалия: онлайн трансляция полуфинала чемпионата Европы U-19
- 12:40 В центре Киева устроили стрельбу в ресторане
- 12:34 В Украине подорожает вода: названы сроки
- 12:32 Украинка Харлан в третий раз в карьере стала лучшей фехтовальщицей года
- 12:25 Залез в машину и уснул: сеть насмешил курьезный инцидент с вором в Одессе
- 12:16 «Разобрать и забыть»: в России боятся, что с Крымским мостом случится самое страшное
27 июля КПВВ «Станица Луганская» временно закроют
Об этом сказано в объявлении командования Объединенных сил, размещенном в Facebook.
27 июля с 9.00 до 11.00 будет временно прекращен пропуск граждан на выход к временно оккупированной территории Луганской области на КПВВ «Станица Луганская». Причина — «проведение мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Станица Луганская и обеспечение безопасности граждан, пересекающих линию разграничения».
Этот КПВВ постоянно обстреливают боевики, которые систематически срывают договоренности о разведении сил в том районе. Поэтому вопрос разминирования территории стоит довольно остро. Данный пункт пропуска ежедневно в обе стороны пересекают тысячи человек и сотни транспортных средств.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что росСМИ поймали на неожиданном признании о войне на Донбассе.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”