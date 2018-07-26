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Украина

Стали известны причины погодного апокалипсиса в Киеве

13:32 26 июля 2018   471
Затопленный район метро «Дорогожичи» в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской горгосадминистрации объяснили причину того, что после ливней, накрывших столицу в среду, 25 июля, город оказался практически затопленным.

Так, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук заявил, что в столице за минувшие сутки всего за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков, передает Ура-информ.

В мэрии заявили, что с дренажные системы не рассчитаны на такие аномальные объемы осадков. По словам Романа Ткачука, в течение четверга, 26 июля, также ожидаются ухудшения погодных условий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик рассказала, когда Украину перестанет накрывать дождями и грозами.

Фото с сайта ГУ ГосЧС в Киеве

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