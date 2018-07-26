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В Киеве возобновили движение по "разрушенному" мосту
В Киеве возобновлено движение транспорта по путепроводу на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги. Об этом в четверг, 26 июля, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
«Проезд по путепроводу открыт»,— приводят в пресс-службе слова генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александра Густелева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с сильным ливнем в среду, 25 июля, размыло опоры путепровода. Комиссия столицы по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций после осмотра постановила временно закрыть движение транспорта по указанному участку. Обвал Кирилловского путепровода произошел в Подольском районе Киева в районе 18:00. Вследствие сильного дождя обвалилась часть путепровода. Вследствие обвала остановилось движение транспорта.
В «Киевавтодоре» обещали восстановить движение на аварийном участке во второй половине дня 26 июля. Кроме того, в Киеве по состоянию на утро 26 июля возобновили движение трамваев и троллейбусов по графику.
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