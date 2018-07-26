Когда в Украине подорожает газ для населения: власти приняли важное решение

Деньги

Газ для населения не подорожает минимум до начала осени. В четверг, 26 июля, Кабинет министров Украины принял решение о продлении на месяц, до 1 сентября, «Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа».

Как уже сообщали «ФАКТЫ», этот документ временно устанавливает стоимость газа для на селения на уровне около 6,9 грн. за куб. м, в то время как рыночная цена голубого топлива для промышленности сейчас составляет уже более 10 грн. за куб. м.

Стоит напомнить, что согласно недавно опубликованному Министерством экономического развития и торговли Украины Прогноза социального и экономического развития страны на 2019—2021 годы, цена на газ для населения будет постоянно расти. До конца нынешнего года она может увеличиться на 18%, в 2019 году — еще на 5—8%, а в 2020-м — на 14%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», введение единой стоимости газа как для промышленности, так и для населения является одним из главных требований Международного валютного фонда для выделения нашей стране финансовой помощи.