Усик поделился трогательным воспоминанием об отце

Спорт

Украинец Александр Усик (15 побед, 11 из них — нокаутом) одержал победу в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) над Муратом Гассиевым из России (26 побед, 19 из них — нокаутом, 1 поражение). После боя, по итогам которого 31-летний крымчанин стал абсолютным чемпионом мира, обладателем четырех поясов WBC, WBO, WBA и IBF и трофея Мохаммеда Али, Усик рассказал, кому посвятил эту историческую для всего украинского бокса победу.

«Посвящаю эту победу своим отцам. Я очень люблю и уважаю свою маму, но ту роль, которую сыграл в жизни мой отец Александр Анатольевич, которого уже нет с нами (он даже не дождался меня с Олимпиады-2012 в Лондоне), невозможно переоценить.

Именно он стал инициатором того, чтобы я занимался этим великим видом спорта, постоянно повторял мне: «У тебя получится, необходимо нарабатывать навыки». Я слушал, но в то же время отвечал ему, усмехаясь: «Ты занимался борьбой, и будешь рассказывать, что надо делать в боксе». Он молча принимал мои возражения: мы же, дети, умные, а они, старики, ничего не знают. Сейчас, спустя много лет, когда у меня у самого уже есть дети, я думаю: «Дааа, Саня, какой же ты все-таки глупец, что так тогда думал».

Еще один мой отец — это Лапин Сергей Юрьевич, который взял меня в секцию, научил всему. Не могу не вспомнить Анатолия Николаевича Ломаченко, который в дальнейшем сыграл важную роль в моей карьере. Вообще, все те люди, которые появляются в моей жизни, кого присылает ко мне Боженька, делают большой вклад в развитие меня не только как спортсмена, но и как человека", — сообщил Усик в интервью Youtube-каналу Boxing.ua.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик объяснил свою феерическую фразу после победы над Гассиевым в Москве.