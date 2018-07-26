«Дома-призраки», брачные аферисты и клофелинщицы: как туристов «разводят» на украинских курортах

Клуб потребителей

С наступлением курортного сезона к морю съезжаются не только отдыхающие, но и те, кто не прочь поживиться за их счет: мошенники, воры, брачные аферисты. «ФАКТЫ» решили рассказать, какие виды мошенничества сегодня наиболее популярны на курортах, и о том, как уберечь свое имущество, да и себя. Для этого мы обратились к заместителю начальника отдела уголовного розыска управления полиции в Херсонской области Сергею Глигачу.

— Часто отдыхающие попадаются на удочку мошенников, еще не выехав к морю, — рассказывает Глигач. - Не каждому по карману дорогие гостиничные номера на самом побережье. Очень популярны небольшие домики с удобствами на улице от хозяев. Аренда этих домиков по нынешним временам тоже не слишком дешевая, но все-таки дешевле гостиниц.

Не каждый решится отправиться к морю наобум. Большой риск есть в том, чтобы приехать на место и не найти, где поселиться. Поэтому жилье люди обычно стараются подыскивать заранее. Включают компьютер, открывают интернет и начинают поиск на самых популярных сайтах объявлений. Вы видите фотографии довольно симпатичных домиков у самого моря, все чистенько, аккуратно. Да еще и цена указывается достаточно приемлемая. Как не соблазниться? Остается только позвонить хозяину и договориться, чтобы они этот домик никому кроме вас не сдавали. Вот тут-то вас и начинают подсаживать на крючок.

Естественно, хозяева домика хотят быть уверенными, что вы точно приедете, и просят задаток. Как только отдыхающие перечисляют определенную сумму, а это может быть до двух с половиной тысяч гривен, всякая связь с «хозяевами жилья» прекращается. Их телефон молчит. Вы обмануты. Но хотя бы не потратили еще время и деньги на дорогу, чтобы убедиться, что домика из объявления попросту не существует.

Были у нас такие случаи уже в этом сезоне. Отдыхающий попался очень осторожный. Пообщавшись с хозяином по телефону, он захотел еще поговорить с хозяйкой. Без проблем. Фото домика с другого ракурса, чем в объявлении. Хорошо. Присылайте задаток и приезжайте. Вот вам адрес.

Отдыхающий садится в автомобиль и отправляется в путь. Навигатор указывает, что в таком-то поселке у моря есть указанная улица и этот дом. Но, прибыв на место, клиент в недоумении. По указанному адресу — пустырь и лишь маленькая хозпостройка в виде туалета. Оказывается, на этом месте строительство еще только планируется и будущему объекту уже присвоен адрес. Потому навигатор и показал, что такой дом существует.

Несколько человек в этом сезоне попали на крючок ловкого мошенника, который умудрился сдавать номера в пансионате. Видимо, наученные горьким опытом отдыхающие тоже хотели каких-то гарантий и просили «хозяина пансионата» сфотографироваться на его фоне. Мужчина выслал фото в шикарном номере, у входа, рядом с дорогой машиной. Какие могут быть еще сомнения. Отправлен задаток, туристы едут в пансионат, но им говорят: извините, мест нет. Никакой задаток от вас к нам не поступал. «Как же так? — удивляются туристы.- Вот такой-то — ваш владелец, мы с ним общались». На рецепшене посмотрели на фотографии и рассмеялись. На фото был изображен их недавний жилец. У парня к концу отпуска кончились деньги, и он решил таким образом подзаработать. Обманул всего трех человек, но семь с половиной тысяч на ровном месте получил.

Теперь о том, как не стать жертвой этой популярной аферы. Во-первых, ехать по проверенным адресам. Ваши родственники, друзья уже где-то отдыхали на море. Попросите у них совета, по каким адресам они останавливались. И помните, никаких задатков неизвестным лицам. Даже если вы хотите через неделю отдохнуть в отеле у моря и вас просят перечислить деньги, мол, пока подготовим вам номер. В курортный сезон номеров свободных фактически не найти. Кто будет его для вас держать неделю? Должно насторожить.

Если вы все-таки решили подстраховаться и перечислить задаток, будьте готовы к тому, что потеряете деньги. Абсолютного рецепта, как сделать так, чтобы этого не случилось, не существует. Но есть некоторая статистика. Если вас просят перечислить задаток на пополнение мобильного телефона — 85 процентов, что вас обманывают. Эти люди, чаще всего, в тот момент, когда вы с ними общаетесь — сидят в колониях и тюрьмах. У заключенных хорошо отработана схема обналички мобильного счета. Если просят прислать деньги на банковскую карточку — вероятность обмана 50 на 50. И еще, запомните: бабушки и дедушки, реальные хозяева домиков на побережье, задатков, как правило, не требуют. Так что решать вам самим.

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Мошенники, выставляющие объявление о «домах-призраках», как правило, работают месяц. Получилось — не получилось, удаляют предыдущее объявление и «переезжают» на соседний курорт.

Еще один бич курортной жизни — кражи из номеров и домиков. Особенно если вы живете на первом этаже. На улице жарко, в комнате душно. Отдыхающие открывают окна и ложатся спать. В это время за ними могут наблюдать злоумышленники. Человек поздно вечером пришел в арендованное жилище, может, выпил, расслабился. Как только из открытого окна раздается храп — это сигнал для воришек. Они залазят в окна и берут, все, что плохо лежит.

В пансионах — та же ситуация. В гостиницу воришка просто так не пройдет — там есть охрана. А в частных пансионах ее, как правило, нет. Мы поймали недавно одного вора, который сознался в двадцати кражах. Говорит, что ходил на дело каждую ночь. За ходку — две-три кражи. Отдыхающие устраивают в номере сквознячок — окно и дверь приоткрыты. Он просто шел по коридору и слушал, опять же, где храпят. Спокойно заходил и забирал телефоны, кошельки, оргтехнику.

Еще одна опасность — клофелинщицы. Был у нас в этом году громкий случай. Девушка знакомилась с туристами, те вечерком приглашали ее к себе в номер. Она предлагала выпить и подливала в напиток какой-то сильнодействующий препарат. Клиент засыпал, она брала все что хотела и уходила. В результате ее «художеств» имеем два трупа. Один — местный парень, другой турист из Германии. Говорит, что убивать не хотела. Мол, думала, что от лекарства жертва просто заснет. Но что-то намудрила с дозировкой.

Ну и, наконец, брачные аферисты. Отдыхающие любят заводить курортные романы. Море, расслабленность, красивые люди. Одно время орудовал у нас известный на всю страну брачный аферист из Молдовы. («ФАКТЫ» писали о нем. — Ред.). Оказывается, Александр Бурлака успел засветиться и на курортах Херсонщины). Знакомился с состоятельными женщинами. Сам, чтобы показать, что тоже богатый, занимал у знакомых деньги. Одевался шикарно, брал в прокат дорогие авто, выдавая их за свои. В нашей области он обвел вокруг пальца одну бизнес-леди. Когда почувствовал, что «клиент созрел», неожиданно оказался в больнице. Звонит своей жертве и слезно просит перечислить на его счет 100 тысяч долларов. Его счета, якобы, заблокировали, а нужна срочна операция. Девушка тут же высылает ему нужную сумму.

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Проходит время, а от «жениха» нет никаких вестей. И тогда бизнес-леди идет в больницу к своему избраннику. Есть у вас такой-то? Был такой пациент. Но он провел в больнице всего один день. Пришел, пожаловался на боль в животе и его положили на обследование. Ничего не нашли и выписали.

Кстати, этого брачного афериста Бурлаку задерживали именно в Железном Порту наши ребята. Он обещал всех нас сделать чуть ли не миллионерами, если его отпустим. Но, видимо, нам не суждено было стать сказочно богатыми. Сдали афериста столичным полицейским", — рассказал Глигач.

Будьте бдительны и берегите себя, чтобы ваш отдых не превратился в хождение по отделениям полиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали еще об одной интересной мошеннической схеме. Чтобы завладеть чужой квартирой, злоумышленники нашли двойника хозяина и привели его к нотариусу.