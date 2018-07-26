Украина

У Найема заявили о развале дела об избиении нардепа в центре Киева

Брат народного депутата Украины Мустафы Найема Маси Найем заявил о том, что дело об избиении парламентария разваливается.

«Поздравляю нас всех. Одного из подозреваемых фактически отпустили на свободу. Никаких домашних арестов. Это при том, что один из них (фигурантов дела об избиении Мустафы Найема. — Ред.) убежал. Действие закона. Наблюдайте», — написал юрист на своей страничке в Facebook.

Маси Найем сообщил, что суд постановил применить в отношении подозреваемого Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича меру пресечения в виде личного обязательства, отказав в удовлетворении ходатайства прокуратуры о продлении фигуранту дела срока домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Мустафа Найем был избит в центре Киева 30 апрелястрок досудебного расследования по делу Мустафы Найема продлили до 30 августа.

Напомним, что народный депутат Мустафа Найем был избит в центре Киева 30 апреля. Драка началась после инцидента с водителями двух иномарок возле столичной Бессарабки. Позже выяснилось, что нападавшие — уроженцы Азербайджана.

Как сообщает Цензор. НЕТ, Найем не пропустил водителя на мерседесе G-Wagen. По предварительным данным, Mercedec собирался нарушить правила и поехать на запрещающий знак. Водитель вышел и ударил народного депутата. Позже подъехала BMW, водитель которой также нанес удары Найему.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Азербайджан отказался выдавать Украине Магомеда-Амина Саитова — главного подозреваемого по делу об избиении депутата.