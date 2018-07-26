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Здоровье

Регулярно принимать соду при изжоге опасно: страдает слизистая желудка, — врач-гепатолог

14:04 26 июля 2018   28
Вадим Шипулин
Ирина ДУБСКАЯ, «ФАКТЫ»

В последнее время в интернете появилось немало рецептов лечения различных заболеваний с помощью… питьевой соды. Утверждается, что она хороша даже для профилактики онкозаболеваний, при болезнях желудочно-кишечного тракта, что «защелачивание» организма позволяет «изгонять» паразитов, уничтожать бактериальную инфекцию. Традиционно соду пьют для того, чтобы снять изжогу: мол, она возникает из-за повышения кислотности желудочного сока, которую надо «гасить». Так ли это, мы попросили ответить известного гепатолога, заведующего кафедрой внутренней медицины № 1 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца профессора Вадима Шипулина.

— Сода не является лекарством, ее целебное действие на организм не доказано, а при изжоге употреблять содовый раствор надо крайне осторожно, только в крайнем случае и точно зная, что кислотность у вас повышена, — говорит Вадим Петрович.

— Чем может навредить такое лечение?

— Если надо разово снять неприятный симптом — одно дело. Но когда человек знает, что у него нет склонности к повышению кислотности, лучше не рисковать. К тому же частое употребление соды вредит слизистой желудка. Возникает эффект рикошета: из-за взаимодействия соды с соляной кислотой образуется углекислый газ, возникает отрыжка. И если поначалу сода как-то купирует изжогу, то со временем только ухудшает состояние пациента.

— Почему возникает изжога?

— Это очень частый симптом, который бывает у любого человека, не обязательно имеющего хроническое заболевание пищеварительного тракта, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод. Изжога может появляться и при пониженной кислотности. Следует помнить о том, что сниженная кислотность — величина весьма относительная: когда идет заброс желудочного сока, она может повышаться. Иногда, кроме желудочного сока, в пищевод забрасывается и желчь (она щелочная), что вызывает неприятные ощущения, горечь во рту.

— Что делать, чтобы приступы изжоги случались реже?

— Мы советуем избегать определенных ситуаций, из-за которых она возникает. Например, не стоит после обеда есть сладкое или пить газированные напитки. Изжога может появиться, если человек сразу после еды улегся подремать, а у кровати низкое изголовье. Подушку лучше поднять повыше либо вовсе не ложиться, а какое-то время походить. Нельзя носить тугой пояс. Это все факторы риска, которые могут провоцировать изжогу.

— Рекламируется много средств, которые якобы действуют, как при тушении пожара, — «гасят» изжогу. Они действительно помогают?

— Да, это так называемые ингибиторы протонной помпы, снижающие кислотность и позволяющие справиться с изжогой. Но длительное применение этих лекарств вызывает атрофию слизистой: уменьшается количество клеток, которые продуцируют соляную кислоту. Не стоит заниматься самолечением. Лучше обратиться к гастроэнтерологу, пройти обследования, чтобы точно установить причину изжоги. Тогда врач сможет назначить лечение, чтобы не было необходимости «гасить пожар».

Как избежать изжоги

  • После обеда отказаться от сладкого.
  • Не пить газированные напитки.
  • Не ложиться сразу после еды.
  • Не носить тугой пояс.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в жару лучше отказаться от мяса и отдавать предпочтение овощам, фруктам и зелени.

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