Регулярно принимать соду при изжоге опасно: страдает слизистая желудка, — врач-гепатолог

Здоровье

В последнее время в интернете появилось немало рецептов лечения различных заболеваний с помощью… питьевой соды. Утверждается, что она хороша даже для профилактики онкозаболеваний, при болезнях желудочно-кишечного тракта, что «защелачивание» организма позволяет «изгонять» паразитов, уничтожать бактериальную инфекцию. Традиционно соду пьют для того, чтобы снять изжогу: мол, она возникает из-за повышения кислотности желудочного сока, которую надо «гасить». Так ли это, мы попросили ответить известного гепатолога, заведующего кафедрой внутренней медицины № 1 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца профессора Вадима Шипулина.

— Сода не является лекарством, ее целебное действие на организм не доказано, а при изжоге употреблять содовый раствор надо крайне осторожно, только в крайнем случае и точно зная, что кислотность у вас повышена, — говорит Вадим Петрович.

— Чем может навредить такое лечение?

— Если надо разово снять неприятный симптом — одно дело. Но когда человек знает, что у него нет склонности к повышению кислотности, лучше не рисковать. К тому же частое употребление соды вредит слизистой желудка. Возникает эффект рикошета: из-за взаимодействия соды с соляной кислотой образуется углекислый газ, возникает отрыжка. И если поначалу сода как-то купирует изжогу, то со временем только ухудшает состояние пациента.

— Почему возникает изжога?

— Это очень частый симптом, который бывает у любого человека, не обязательно имеющего хроническое заболевание пищеварительного тракта, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод. Изжога может появляться и при пониженной кислотности. Следует помнить о том, что сниженная кислотность — величина весьма относительная: когда идет заброс желудочного сока, она может повышаться. Иногда, кроме желудочного сока, в пищевод забрасывается и желчь (она щелочная), что вызывает неприятные ощущения, горечь во рту.

— Что делать, чтобы приступы изжоги случались реже?

— Мы советуем избегать определенных ситуаций, из-за которых она возникает. Например, не стоит после обеда есть сладкое или пить газированные напитки. Изжога может появиться, если человек сразу после еды улегся подремать, а у кровати низкое изголовье. Подушку лучше поднять повыше либо вовсе не ложиться, а какое-то время походить. Нельзя носить тугой пояс. Это все факторы риска, которые могут провоцировать изжогу.

— Рекламируется много средств, которые якобы действуют, как при тушении пожара, — «гасят» изжогу. Они действительно помогают?

— Да, это так называемые ингибиторы протонной помпы, снижающие кислотность и позволяющие справиться с изжогой. Но длительное применение этих лекарств вызывает атрофию слизистой: уменьшается количество клеток, которые продуцируют соляную кислоту. Не стоит заниматься самолечением. Лучше обратиться к гастроэнтерологу, пройти обследования, чтобы точно установить причину изжоги. Тогда врач сможет назначить лечение, чтобы не было необходимости «гасить пожар».

Как избежать изжоги После обеда отказаться от сладкого.

Не пить газированные напитки.

Не ложиться сразу после еды.

Не носить тугой пояс.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в жару лучше отказаться от мяса и отдавать предпочтение овощам, фруктам и зелени.