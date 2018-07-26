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Происшествия

На единственном курорте боевиков «ДНР» море покрылось зловонной зеленой пеной (фото, видео)

14:09 26 июля 2018   416
море в Седово
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

В среду, 25 июля, море у берегов оккупированного поселка Седово (единственного курорта на подконтрольном боевикам «ДНР» Донбассе) покрылось зловонной зеленой пенной.
Об этом отдыхающие сообщают в социальных сетях.

Те, кто успел окунуться в позеленевшее море, вышли на берег в позеленевших купальниках. У искупавшихся в этой воде детей вскоре поднялась температура и наблюдалось расстройство желудочно-кишечного тракта: боли в животе, рвота. Очевидцы происшествия не исключают, что природа этого явления носит техногенный характер. «Может, под водой что-то взорвалось?» — комментирует пользователь, выложивший видео в сеть.

Это действительно не исключено, так как по всему оккупированному побережью российские войска расположили свои укрепрайоны. Перед самим Седово стоит блокпост, на котором въезжающие и выезжающие отдыхающие проходят тщательный досмотр вещей и мобильных телефонов, а также паспортный контроль.

Напомним, на днях в сети появилось видео, как спецназ СОБР с автоматами разогнал дискотеку в курортном поселке Седово.

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