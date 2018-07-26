Украина

Наступит страшный момент: в Украине озвучили прогноз по масштабному наступлению России на Донбассе

Длительное схоластическое «минское» стояние на месте в виде мишени для прицельных хаотических обстрелов являются не победой и не поражением, а стагнацией. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Не дай Бог нам дойти, как Франция, до 30-летней войны»,— считает он.

По словам Матиоса, военное решение проблемы имеется. Но если Россия снова введет свои регулярные войска на территорию Украины, то наступит страшный момент для огромного количества людей.

К примеру, по прогнозам Генерального штаба ВСУ, в случае проведения широкомасштабной наступательной операции со стороны страны-агрессора потери в первые две недели составят десятки тысяч.

Но готовы ли к такому развитию событий украинцы?

Полный текст интервью Анатолия Матиоса читайте в газете «ФАКТЫ» и на сайте: Оружие и боеприпасы стали одним из самых ходовых товаров в Украине.