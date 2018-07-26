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Наступит страшный момент: в Украине озвучили прогноз по масштабному наступлению России на Донбассе
Длительное схоластическое «минское» стояние на месте в виде мишени для прицельных хаотических обстрелов являются не победой и не поражением, а стагнацией. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Не дай Бог нам дойти, как Франция, до 30-летней войны»,— считает он.
По словам Матиоса, военное решение проблемы имеется. Но если Россия снова введет свои регулярные войска на территорию Украины, то наступит страшный момент для огромного количества людей.
К примеру, по прогнозам Генерального штаба ВСУ, в случае проведения широкомасштабной наступательной операции со стороны страны-агрессора потери в первые две недели составят десятки тысяч.
Но готовы ли к такому развитию событий украинцы?
Полный текст интервью Анатолия Матиоса читайте в газете «ФАКТЫ» и на сайте: Оружие и боеприпасы стали одним из самых ходовых товаров в Украине.
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