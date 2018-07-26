Почему в Украине теперь невозможно купить дешевую квартиру: новый порядок оценки жилья

Деньги

Теперь многие украинцы не смогут продать свою недвижимость по цене ниже определенного уровня, рассчитанного электронной системой для каждого региона и в соответствии с типом жилья. Недавно Фонд государственного имущества Украины запустил обновленную Единую базу данных оценки недвижимости и электронный модуль оценки. Теперь каждый отчет оценщиков будет проходить автоматическую электронную проверку на соответствие заложенным в системе ценовым показателям минимально допустимой стоимости недвижимости. Однако специалисты уже сейчас отмечают, что данная система несовершенна.

«При внесении информации в систему срабатывает алгоритм, определяющий минимальную стоимость объекта, сравнивая его со схожими по характеристикам объектами. Это делается для того, чтобы не допустить включения в базу явно заниженной оценки. Ведь не секрет, что давно существовал механизм уменьшения налогов за покупаемую недвижимость путем занижения ее официальной стоимости, указанной в договоре. Единая электронная база данных как раз и была задумана для того, чтобы пресечь такие нарушения», — рассказал «ФАКТАМ» председатель экспертного совета Украинского общества оценщиков Яков Маркус.

Однако, по мнению эксперта, новая система, в нынешнем ее виде, оказалась несовершенной.

«Например, мой коллега провел оценку квартиры в хорошем районе, неплохом доме, но квартира после пожара. То есть она в данный момент непригодна для проживания. Все это он указал в оценочном отчете, однако стоимость жилья, естественно, оказалась ниже средней по рынку для данного типа квартир. Поэтому система не приняла указанную сумму, заблокировав операцию. И таких ситуаций может быть очень много. Ведь немало квартир имеют свои особенности, негативно влияющие на их реальную стоимость.

Должен быть разработан механизм внесения информации об оценке таких нестандартных объектов. Пока этого решения нет, и единственный способ добиться внесения информации в систему — это указать явно завышенную цену объекта, но близкую к минимально допустимой по рынку. А значит, покупатель, рассчитывавший приобрести дешевую квартиру, будет вынужден переплачивать, иначе сделку просто невозможно будет оформить. Необходимо дать возможность доказать объективность сделанной оценки, с учетом особенностей объекта", — считает эксперт.

Подобрее о том, как теперь работает новый порядок оценки недвижимости граждан читайте в «ФАКТАХ».