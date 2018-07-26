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Кобзон попал в больницу
Российские массмедиа сообщают об ухудшении состояния здоровья певца Иосифа Кобзона и его госпитализации.
Так, super.ru со ссылкой на различные источники сообщает, что информация об экстренной госпитализации борющегося с раком 80-летнего певца начала активно поступать последние несколько недель. А ряд СМИ сообщили, что певец, болеющий раком 13 лет, передвигается в инвалидном кресле.
Информацию о госпитализации Кобзона подтвердила изданию его супруга Нелли.
«Ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально», — заявила она.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел бессрочные санкции против российского певца и депутата Госдумы Российской Федерации Иосифа Кобзона, и лишил его государственных наград.
Фото из Википедии
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”