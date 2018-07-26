Комиссия прокуроров приняла решение о наказании Холодницкого

Украина

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) объявила выговор главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом говорится на странице в Facebook комиссии.

Решение принято на заседании КДКП в четверг, 26 июля, его объявил глава КДКП Виталий Грушковский.

Напомним, что Холодницкий возглавляет САП с момента ее создания в 2015 году. В конце марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник попросили КДКП рассмотреть вопрос о снятия Холодницкого с должности, в связи с чем прокурорская комиссия открыла дисциплинарное производство. Перед этим ГПУ и НАБУ около месяца прослушивали кабинет Холодницкого. Благодаря этому, по словам Сытника, было выявлено, что Холодницкий оказывал давление на подчиненных, суд и свидетелей в ряде резонансных дел.