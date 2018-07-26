В Британии из-за аномальной жары остановлено движение поездов

Мир

В четверг, 26 июля, десятки тысяч британцев к своему раздражению узнали об отмене почти всех пассажирских поездов. Решение было принято из-за аномальной жары, которая установилась в Соединенном Королевстве на весь июль. Температура воздуха только растет — 26 июля термометры показывают 35 градусов по Цельсию. На 27 июля прогноз еще веселее — 37 градусов. Не исключено, что в выходные будет побит температурный рекорд для Британии — 38,5 градуса по Цельсию.

Великобритания, к удивлению подданных Ее Величества, на этой неделе — самая жаркая страна в Европе. Это не могло не отразиться на повседневной жизни простых британцев. Люди жалуются на духоту в лондонской подземке. Температура на станциях и в вагонах поездов метро достигает 40 градусов. Некоторые пассажиры падают в обморок.

Люди возмущены. Вот лишь пара комментариев, опубликованных в британских газетах:

Федерика Байсон, 24 года: «Ехала сегодня по Центральной линии. Дышать было нечем. Страдали все, кто был в вагоне».

Анита Спрингер, 38 лет: «Это возмутительно! Мы платим немалые деньги за наши билеты, а нас везут как сардин в консервной банке. Я не могла заснуть ночью из-за жары. Но утром в метро меня ждал настоящий ад. Это кошмар».

Транспорт — не единственная проблема, связанная с жарой. В детских садах и начальных школах родителям велели забирать детей раньше, чем обычно. Это означает, что им нужно отпрашиваться с работы, что, конечно, не нравится работодателям.

Еще одна проблема — резко сокращение запасов донорской крови в больницах. Многие доноры воздерживаются от сдачи, поскольку их организмы обезвожены.