Мир

Истребители НАТО в Европе подняли для перехвата военного самолета РФ

В Румынии для перехвата бомбардировщика России были подняты два британских многоцелевых истребители четвертого поколения «Тайфун». Об этом со ссылкой на королевские ВВС Великобритании передает Reuters.

Два «Тайфуна» были подняты с авиабазы в городе Констанца на Черном море в ответ на действия российского бомбардировщика, приближавшегося к воздушному пространству НАТО.

По информации британских ВВС, российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО.

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«Тайфуны» недолгое время патрулировали небо с целью сдерживания, а затем вернулись на базу.

Как писали «ФАКТЫ», в июне 2018 года истребители НАТО восемь раз вылетали для идентификации, перехвата и сопровождения российских самолетов над Балтийским морем.