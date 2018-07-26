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«Титушка» Крысин окончательно затянул судебный процесс
Дарницкий райсуд столицы удовлетворил ходатайство защиты Юрия Крысина, обвиняемого в пытках участников Революции достоинства, поддержав отвод судьи Любови Леонтюк. Ранее эта судья отправила Крысина за решетку.
О решении Дарницкого суда сообщила вдова погибшего в 2014 году журналиста Вячеслава Веремия Светлана Кирилаш. Напомним, что Юрия Крысина уже осудили за причастность к убийству журналиста на реальный срок — пять лет. Хотя ранее Шевченковском суде его приговаривали к четырем годам условно.
«Заявление об отводе удовлетворено. Комментариев пока не будет. Шок», — пишет в социальных сетях Светлана Кирилаш.
Это была уже четвертая попытка защиты Крысина отстранить Леонтюк, сообщает «Украинская правда». А отвод судьи по делу означает, что рассмотрение затянется — опять надо проводить подготовительные судебные заседания, зачитывать обвинительный акт и тому подобное.
Ранее сообщалось, что Крысин устроил на судебном заседании истерику, не жалея слушать обвинительный акт. А его адвокаты не единожды срывали заседания, не являясь в суд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», обвиняемым в пытках майдановцев Крысину и Чемесу продлили арест до 13 сентября.
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“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”