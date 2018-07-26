У Кличко поблагодарили городские службы за максимально оперативную ликвидацию последствий стихии

Общество

«Движение автомобильного транспорта по путепроводу на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской восстановлено, общественный транспорт уже движется по этому участку», — сообщил во время брифинга заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, к концу дня специалисты планируют должным образом укрепить опоры путепровода, который размыло во время вчерашнего ливня. В первую очередь от последствий вчерашней непогоды пострадали дороги и переходы, которые расположены в низинах.

«В час пик — время завершения рабочего дня, пробки и скопления машин были практически везде, — прокомментировал он. - На местах работали службы технической помощи и аварийные бригады, но справляться было очень непросто, потому что дождь не прекращался. Движение общественного транспорта тоже был парализовано, но после завершения дождя его удалось восстановить».

По словам Дмитрия Давтяна, тяжелая ситуация в городе возникла, во-первых, из-за аномального количества осадков, а во-вторых — из-за состояния ливневой канализации.

«Этим системам десятки лет, они не рассчитаны на такое количество инфраструктурных объектов вокруг и не могут своевременно пропустить большое количество воды», — подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Он подчеркнул, что с нагрузками не справлялись даже помпы откачки воды: например, на Дорогожичах и в других местах техника выходила из строя. В то же время, специалисты делали все возможное, чтобы возобновить работу.

Дмитрий Давтян добавил, что ни одна станция метро не была подтоплена, хотя входы в метрополитен были существенно затруднены.

«Я благодарен всем городским службам, которые максимально оперативно ликвидируют последствия вчерашней непогоды», — отметил заместитель председателя КГГА.

По оценкам экспертов, несущая конструкция путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской не повреждена. Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев.

Сейчас движение транспорта по путепроводу восстановлено.

Напомним, разрушение произошло на участке, который сейчас находится на капитальном ремонте. Интенсивный ливень привел к размыву конуса и части конструкции переходной плиты. Других разрушений нет.

