В Голливуде многим «особенным» срывает крышу — легендарная актриса Жаклин Биссет

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Секс-символ 70-х годов, самая красивая женщина мира по версии американского журнала Newsweek Жаклин Биссет стала специальным гостем Одесского международного кинофестиваля. Первые кинороли актриса получила в середине 60-х благодаря своей красоте и модельной внешности. Биссет неоднократно номинировалась на кинопремии «Сезар», «Эмми», она обладательница «Золотого глобуса». И сегодня (в свои 73 года) актриса все так же обаятельна. Она сохранила не только фигуру, но и ясность ума. На торжественной церемонии закрытия IХ Одесского международного кинофестиваля Жаклин Биссет удостоили награды «За вклад в киноискусство», вручив статуэтку «Золотой Дюк». Жаклин не без юмора заметила, что она еще не в прошлом, а в нынешнем кинематографе. И добавила: «Мне здесь понравилось, не возражаю поработать в жюри будущих фестивалей».

Жаклин Биссет остается востребованной по обе стороны Атлантики. И европейские, и американские режиссеры предлагают ей характерные роли. Во многих десятках работ актриса блестяще исполняет роль зрелой женщины, чья красота не меркнет с возрастом. Ее последними работами стали «Лучший день моей жизни», «9/11», «Предательство для начинающих», «Дву­личный любовник».

— Здравствуйте, рада видеть вас, — сказала Жаклин, протягивая руку при входе в номер пятизвездочного отеля, в котором она жила в Одессе.

— Жаклин, вы снимались вместе с Фрэнком Синатрой, каковы ваши впечатления?

— Он необыкновенно талантливый человек. Мой отец часто слушал записи Синатры и всегда пребывал при этом в хорошем настроении. Поэтому голос Синатры у меня ассоциировался с чем-то положительным, с моим домом. Это создало хорошую базу для нашего контакта. Синатра был, наверное, самым удивительным человеком из тех, с кем я работала. Я увидела его на пляже. Меня пригласили сыграть в фильме с Фрэнком вместо актрисы, которая была изначально выбрана для съемок. Мы встретились, и он сказал: «Здравствуйте, я Синатра» и предложил мне чай. Я испытала непередаваемое чувство. Это сам Фрэнк Синатра!

Он был женат на Мие Фэрроу, которая снималась в фильме Романа Полански «Ребенок Розмари». Эту роль, к слову, должна была играть я. Суть, однако, не в том. Просто Фрэнк был тогда очень несчастлив, тем не менее всегда отличался приветливостью, во всем и всегда помогал. Помню, меня предупреждали: на съемочной площадке с ним нужно все делать очень быстро и правильно, поскольку будет максимум два дубля.

— Вы также работали с Бельмондо и Марчелло Мастроянни…

— Бельмондо был невероятно талантлив! Пожалуй, он самый собранный, целеустремленный из всех, с кем мне доводилось сотрудничать. С ним легко. Он пластичен, быстро реагирует на все, выдает отличные диалоги, физически очень вынослив. Я больше никогда не встречала такого человека, у которого голова и все тело были настолько cкоордини­рова­ны. Одновременно расслаблен и весел. С ним было классно, он очень любил шутки. Некая закавыка была лишь в том, что тогда я еще не очень хорошо владела французским языком. Сильно ощущался мой англоязычный акцент. Иногда шутки Бельмондо не совсем понимала, он же хорошо себя чувствовал с женщинами, которые воспринимали юмор. Поэтому наш диалог порой складывался не так просто.

— С Бельмондо вы снимались и в «Казино «Рояль»…

— Мне неловко, но этот фильм я не очень люблю. У меня в этом фильме две роли. Помимо основной, Джованны Гудтайс, еще эпизодическая — девушки в окружении героя Орсона Уэллса.

Как-то в студию навестить меня пришел мой американский друг-боксер вместе с Джо Фрейзером — тем самым, который незадолго до этого победил самого Мохаммеда Али. Тогда Бельмондо стал относиться ко мне с большим интересом, не мог поверить, что я знаю этих огромных темнокожих спортсменов. Все спрашивал: «Ты действительно с ними знакома?» И наши отношения стали с ним несколько проще. Жан-Поль очень любил бокс.

— Мастроянни, насколько я знаю, боксом не увлекался. Его слабостью были женщины.

— Возможно (улыбается). В партнерах я ценю ум, шарм и, естественно, сексапильность. В эротической картине «Дикая орхидея» я сыграла с Микки Рурком, чем взбудоражила весь мир…

— Мне кажется, произошло это гораздо раньше, в «Бездне».

— Да, меня отсняли в роли Гейл Берк, плавающей в одной футболке, сексуально прилипшей к груди. Изначально в сценарии ничего подобного не было. Я и не подозревала, что операторская работа сделает кадры под водой настолько откровенными, и была возмущена, увидев готовую картину. Но после премьеры фильма мои портреты моментально облетели все глянцевые журналы. Не скрою, как любой женщине, было приятно, что меня признали самой красивой. Хотя искренне верить в данный «титул» не обязательно. К тому же это было грубо по отношению к другим актрисам. Лента стала кассовым хитом, а продюсер Питер Гьюбер сказал: «Эта футболка сделала меня богачом». Хотя считаю, если любую женщину одеть в мокрую футболку, все мужчины ее захотят. Эта сцена одна из самых откровенных за всю мою карьеру.

Вообще, в молодости я была стеснительной актрисой, пыталась преодолеть это качество. В классе была единственной девочкой, которая любила классическую музыку, интересовалась искусством, фотографией, хотела увидеть мир и думала, что профессия актрисы даст мне эту возможность. Не поверите, застенчивость осталась во мне до сих пор, хотя стараюсь так себя не вести, потому что, когда ты застенчив, люди, находящиеся рядом, чувствуют себя неловко.

*После премьеры фильма «Бездна» фото Жаклин Биссет появились во всех глянцевых журналах

— Правда ли, что с Фрэнком Синатрой у вас были особые отношения?

— Профессиональные — да. То, что я нравилась ему, тоже правда. Он даже приглашал меня на свидание, но пришлось отказать, поскольку в тот момент у меня был постоянный мужчина. Слухи о романе с Синатрой поползли из-за того, что мы вместе пошли на премьеру фильма «Детектив» (1968 год), в котором я также снималась.

— Жаклин, вы никогда не были замужем. Это принципиальная позиция?

— Думаю, я просто слишком независима. В юности свято верила, что миром правит романтическая любовь. Собственно, это и стало одним из главных моих разочарований. Оказалось, абсолютное большинство предпочитает (как и нынешнее поколение) совсем другое: деньги, машины, дома. Для них важнее материальное. А что касается глубины, истинных чувств…

Я встречала интересных и всегда не простых по характеру мужчин. У меня дважды были отношения по семь лет и один раз — четырнадцать. А замуж не выходила — даже не знаю, почему. Случалось так, что я хотела, но они не желали, и наоборот. Да и потом, когда ты долго общаешься с человеком, то получаешь слишком много о нем информации и начинаешь задумываться: а нужно ли это тебе, сможешь ли ты с ним жить вместе. Ведь брак и счастье — не синонимы. Я не противник брака, но для меня важнее создать с любимым человеком взаимоотношения, способные обогатить обоих.

— В чем секрет вашего очарования?

— За свою внешность могу благодарить исключительно родителей. Мне лишь оставалось следить за собой, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом. Я никогда не скрываю свой возраст, поэтому мне не нужно прибегать к услугам пластических хирургов. Убеждена: женщина становится старой с того момента, как обращается к хирургу-косметологу. Лучший лифтинг для кожи — улыбка. Чтобы улыбаться, надо научиться быть счастливой. Универсальных рецептов счастья, как известно, нет, но я нашла свой. Нужно уметь принимать поражения, подниматься и идти дальше.

— Как удается сохранять прекрасную форму?

— Я работаю над ней. Люблю ходить пешком — это основной вид моей физической нагрузки, к тому же доставляет мне истинное удовольствие. Особенно, когда быстро иду где-нибудь среди деревьев — как сочетание физической нагрузки и медитации. Когда у меня не получается это делать, энергия моя куда-то испаряется. Самое замечательное в ходьбе пешком то, что не нужно никаких залов, приспособлений. Если чувствую, что наваливается депрессия, заставляю себя идти. Еду готовлю сама, в основном, это супы, чтобы не поправляться. Предпочитаю брокколи, брюссельскую капусту, зеленую фасоль, шпинат, морковь, приготовленные на пару. Отдельно варю бульон — из овощей, но можно и куриный. Охлаждаю его, соединяю с овощами, добавляю специи, делаю несколько порций и отправляю в морозилку. Когда нужно, достаю и разогреваю. Если приходят гости, могу добавить пармезан и оливковое масло.

— Вам довелось работать не только со знаменитыми актерами, но и режиссерами.

— Это правда. Я поняла, что режиссер всегда ищет нужный образ. Нередко режиссеры старались сделать меня похожей на свою девушку или жену. Они надевали на меня странные наряды, водружали на голову ободок… «Это же не подходит под образ. Зачем делать меня блондинкой?» — недоумевала, а порой и возмущалась я. Однако потом видела женский идеал режиссера, и все становилось понятно.

— Можете вспомнить исключения из такого правила?

— Например, Роман Полански. На тот период никто еще не знал, насколько выдающимся режиссером он станет. Забыть его не могу еще и потому, что именно у него я стартовала как актриса, в фильме «Тупик». Это была маленькая роль Жаки — моей тезки. Съемки проходили на прекрасном острове Линдисфарн на севере Англии. Полански досконально знает весь комплекс кинопроизводства. Другие его черты — это шарм и… отсутствие какого-либо терпения по отношению к окружающим. Мы знакомы с ним уже 53 года, и меня очень волнуют те сложности, которые были и есть в его жизни.

— Возможно, хотите еще с кем-то поработать?

— Всегда мечтала о сотрудничестве с Ингмаром Бергманом, за творчеством которого внимательно следила. В тот год, когда погибла леди Диана, я возглавляла жюри на Монреальском кинофестивале. Ко мне подошла Лив Ульман (норвежская актриса, одна из фавориток Бергмана, от которой у него родилась дочь. — Авт.) и сказала, что она против того, чтобы Бергман со мной работал. Честно говоря, я растерялась. С одной стороны, хорошо, конечно, что она мне об этом сказала, но, с другой, я очень расстроилась.

— Вы сыграли более 90 ролей. Какая из них наиболее соответствует личности Жаклин Биссет?

— Вспоминаю человека, который делал мне грим в фильме «Анна Каренина». Он сказал тогда: «Жаклин, ты и есть Анна Каренина». Возможно, он прав…

*Жаклин Биссет — обладательница многих кинематографических наград

— Режиссер фильма «Американская ночь», участие в котором критика относит к пятерке лучших ваших ролей, пришел в кинематограф, будучи кинокритиком.

— Прежде всего я жду от критиков квалифицированных комментариев, которые бы помогли в дальнейшей деятельности. Мне очень жаль кинокритиков, потому что им приходится смотреть большое количество плохих фильмов. Иной раз такую ерунду, которая, как мне кажется, должна доводить их до отчаяния. Лично у меня отношения с кинокритиками складываются нормально. Каждый вправе писать так, как он чувствует, воспринимает. Аналогично — с журналистами.

Сейчас у меня такое ментальное ощущение от критики в целом. Когда мы в детстве ходим в школу, нас учат сравнивать и сопоставлять, нередко делать это письменно. Это развивает чувство вкуса и критическое мышление, но уводит от реальности и человек перестает жить настоящим. Как мне кажется, для жизни это не очень хорошо. Следует жить здесь и сейчас, иметь контакт с настоящим, живым. Иной раз кинематограф может втянуть нас в более глубокую реальность, нежели та, которая вокруг. Потому, когда вы смотрите фильм, то очень сильно сконцентрированы на киношных эпизодах, а не на своей жизни.

— Чем вы увлекаетесь, что любите делать?

— У меня нет хобби. Люблю общаться с людьми, слушать их. В Одессе, например, меня совершенно очаровали жизнелюбивые люди, красивые улицы, потрясающая архитектура. Абсолютно все — солнце, деревья, тень от этих деревьев. Замечательный город! Мы ходили на Потемкинскую лестницу, я слышала, что об этом месте есть очень много историй. Когда я сюда собиралась, не знала, чего ждать от этого города, но однозначно не думала, что увижу такую вот жизнеутверждающую картину. Мне самой от этого очень радостно.

Стараюсь как можно более пристально следить за новостями. По крайней мере, насколько получается. Правда, иной раз меня это расстраивает.

— Было ли вам что-либо известно об Украине перед поездкой?

— Я читала об Украине.

— Имеются ли у вас режиссерские амбиции?

— Опыт с фильмом «Богатые и знаменитые» (в начале 80-х Жаклин попробовала себя в качестве продюсера. — Авт.) оказался достаточно сложным. Довелось испытать настоящий стресс. Постоянно было такое ощущение тревоги, что после съемок я почувствовала, что заболела. Мне не хочется больше возвращаться к этому.

Киноиндустрия — это как любовная сфера, она должна сопровождаться взаимной искренностью. Ведь энергия, которая исходит из сердца, передается зрителям через экран. Знаете, все эти студийные игры — слишком мужское дело, это не для меня. Кинопроизводство — неблагодарное дело для женщины в Голливуде. Сначала ты сидишь на табуретке, потом появляется стул, затем стул с твоей фамилией, вагончик. Тебя привозят и отвозят на автомобиле. Но не потому что ты особенный. Время — деньги, а теперь ты стоишь дорого и вдруг с тобой что-то случится из-за усталости. А кто этого не понимает и считает себя особенным, тому срывает крышу.

Со мной, к счастью, подобного не произошло. Для меня было бы интересным помогать другим актерам на съемкам. В особенности тем, которые только начинают свою карьеру. Дать им возможность сыграть роль, о которой они мечтали.

— Что бы вы посоветовали молодым украинским актерам?

— Нужно жить свою жизнь, постепенно в ней расти и совершенствоваться. Реально смотреть на все, что происходит, впитывать это, учиться, делать выводы из ошибок. При этом стараться излучать позитивную энергию, быть щедрым человеком. Важно посещать всевозможные художественные выставки, больше читать, постигать психологию для лучшего понимания мира. Ведь актер — это проводник в большой мир, к нему прислушиваются. Очень важно образование, слушать хорошую музыку. А вот фильмов следует смотреть побольше, в том числе и плохих.

Не уверена, что посещение специальных классов для актеров — полезная вещь, но учиться работать с голосом следует однозначно. И еще о том, что может показаться немного странным. Боль, которую каждый из нас испытывает, также может пригодиться будущему актеру.



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