Трамп и Путин договорились о разделе Косово: стали известны подробности

Мир

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет варианту разделения Косово. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на косовское издание Gazeta Ekspres.

Так, дипломатические источники заявляют, что Трамп договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным на недавнем хельсинкском саммите.

Администрация Трампа согласилась, что Косово должно предоставить северные регионы, где живут сербы, Сербии в обмен на признание своего государства.

«Известно, что администрация Дональда Трампа думает то же, что и Россия, когда речь идет о разделе Косово», — сказано в документе.

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Сообщается, что данная перемена в политике президента США состоялась после прихода в администрацию США Джона Болтона, который давно известен своим антикосовским подходом.

«Существует вероятность того, что будет обсуждаться обмен территории. Но конец этой драмы в том, что Косово, то что от него осталось, можно считать провинцией Албании», — говорит источник издания.

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Как писали «ФАКТЫ», в январе 2018 года в Косово был застрелен лидер косовских сербов Оливер Иванович. Инцидент произошел в северной части города Косовская Митровица.