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Как обманывают на курортах Украины: любимые схемы мошенников
Собираясь в отпуск к морю, важно не терять бдительности и знать о самых популярных приемах мошенников. В полиции «ФАКТАМ» рассказали о любимых схемах аферистов. Так, часто мошенники прибегают к сдаче в аренду несуществующего жилья, а получив предоплату за «дом-призрак», удаляют объявление со своими контактами и исчезают. Выждав некоторое время, мошенники могут повторить «трюк» на соседнем курорте.
Как рассказал заместитель начальника отдела уголовного розыска управления полиции в Херсонской области Сергей Глигач, еще один бич курортной жизни — кражи из номеров и домиков. Особенно воры любят помещения на первом этаже, где жильцы не закрывают окна на ночь. Дождавшись, пока незадачливый отпускник уснет, воры влезают в окна и берут, все, что плохо лежит.
По-прежнему, на курортах активны клофелинщицы и брачные аферисты. В первом случае, мошенницы не обязательно используют клофелин — в ходу и другие сильнодействующие препараты, которые тайком подливаются в выпивку. Жертва может лишиться не только имущества, но и жизни. Полиция расследовала случай, когда аферистка не рассчитала с дозой, вследствие чего погибли местный житель и турист из Германии.
Что касается брачных аферистов, то в свое время в Херсонской области орудовал известный на всю страну «специалист» из Молдовы. Жертвами становились состоятельные женщины, бизнес-леди. Обыгрывался незамысловатый сценарий: аферист неожиданно якобы попадал в больницу, после чего звонил подруге и слезно просил перечислить деньги на лечение. Требуемые суммы доходили до 100 тысяч долларов.
О том, как не стать жертвами популярных афер, читайте в статье «Дома-призраки», брачные аферисты и клофелинщицы: как туристов «разводят» на украинских курортах".
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“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”