Происшествия

В Украине сделали важное заявление о причинах смертельного взрыва миномета во время учений ВСУ

В настоящее время сотрудники военной прокуратуры вместе с сотрудниками Нацполиции расследуют случай взрыва миномета «Молот» на Ровенском военном полигоне. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, следствие должно ответить на вопросы о том, было ли до взрыва одиночное или двойное заряжание оружия, стала ли причиной взрыва технологическая недоработка, или некондиция самих минометов.

«Мы назначили комплексную экспертизу (к слову, чтобы получить разрешение, надо идти в суд, ждать в очереди и т. д. — таковы бюрократические требования) в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз с подключением специалистов Института электросварки имени Патона. Собрали со всей территории Украины остатки всех минометов, которые взрывались. Проверим все, чтобы больше никогда не допустить подобного», — рассказывает главный военный прокурор.

В то же время, рассказывает Матиос, по ходу расследования, выяснилось, что к трагическим последствиям приводит в том числе и нарушение солдатами и командирами воинских уставов, которые написаны кровью.

В данном случае, к примеру, взорвавшийся миномет разместили на глубине всего 20 сантиметров. И это при том, что испытательная стрельба из минометов должна осуществляться из окопов не менее метра глубиной.

«Что произошло на самом деле, виноваты ли погибшие или командир, который организовывал эти стрельбы, есть ли иные факторы, — мы разберемся во всем. Во всем», — заверяет Матиос.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Главная военная прокуратура рассматривает две версии гибели военнослужащих на полигоне в Ривненской области. Причиной ЧП стал разрыв мины в канале ствола 120-миллиметрового миномета «Молот». Погибли трое военнослужащих из Закарпатской области: офицер и двое солдат.

Полный текст интервью Анатолия Матиоса читайте в газете «ФАКТЫ» и на сайте — Оружие и боеприпасы стали одним из самых ходовых товаров в Украине.