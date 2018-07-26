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В рейтинге стран ЕС с наибольшим количеством самоубийц лидирует Литва
Литва лидирует в рейтинге стран ЕС с наибольшим количеством самоубийц. Такие данные приводит Евростат.
Так, в Литве на сто тысяч человек ежегодно приходится 30 суицидов, пишет Yle.
За Литвой в рейтинге расположились Латвия, Венгрия и Бельгия, Финляндия и Франция. Германия и Швеция по статистике самоубийств держатся в середине шкалы.
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Меньше всего самоубийств в Европе происходит в таких солнечных странах, как Кипр, Греция и Италия.
По сравнению с жителями этих стран литовцы в 6−7 раз чаще решают свести счеты с жизнью.
После того, как Финляндия в 1980-е годы разработала национальную программу предотвращения суицидов, в этой стране произошло резкое снижение количества самоубийств.
Как писали «ФАКТЫ», ранее заместитель главы Национальной полиции — начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в столице зафиксирован заметный всплеск самоубийств.
Фото syncproject.co
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