Мир

В рейтинге стран ЕС с наибольшим количеством самоубийц лидирует Литва

Литва лидирует в рейтинге стран ЕС с наибольшим количеством самоубийц. Такие данные приводит Евростат.

Так, в Литве на сто тысяч человек ежегодно приходится 30 суицидов, пишет Yle.

За Литвой в рейтинге расположились Латвия, Венгрия и Бельгия, Финляндия и Франция. Германия и Швеция по статистике самоубийств держатся в середине шкалы.

Читайте также: Попытка суицида на Крещатике: «Синий кит» вернулся?

Меньше всего самоубийств в Европе происходит в таких солнечных странах, как Кипр, Греция и Италия.

По сравнению с жителями этих стран литовцы в 6−7 раз чаще решают свести счеты с жизнью.

После того, как Финляндия в 1980-е годы разработала национальную программу предотвращения суицидов, в этой стране произошло резкое снижение количества самоубийств.

Как писали «ФАКТЫ», ранее заместитель главы Национальной полиции — начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в столице зафиксирован заметный всплеск самоубийств.

Фото syncproject.co