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- 16:20 Самосожжение уволенного военного под Минобороны: состояние пострадавшего удивило
Самосожжение уволенного военного под Минобороны: состояние пострадавшего удивило
Уволенный военный Сергей Ульянов, пытавшийся совершить самосожжение под зданием Минобороны, был госпитализирован в ожоговое отделение. Там выяснились примечательные детали: несмотря на внушающе выглядевшее пламя, мужчина не нуждался в медицинской помощи.
Как сообщила «Украинская правда», во время обследования выяснилось, что никаких ожогов гражданин не получил и в госпитализации не нуждался, потому был отпущен домой.
Сам Ульянов заявил в эфире «Громадського радіо», что ожоги у него все-таки были, но небольшие, а потому от госпитализации он отказался сам.
Представитель командования Сил специальных операций Алексей Никифоров уточнил, что для Ульянова — это уже не первая попытка совершить самосожжение. «В июне он обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США», — рассказал Никифоров.
Поводом для акции под Минобороны стало увольнение Ульянова с воинской службы. Бывший военный считает, что его несправедливо выгнали и лишили денежного обеспечения. В Минобороны полагают, что акция — попытка Ульянова надавить на суд, где как раз рассматривается третий иск экс-военного к оборонному ведомству. Два предыдущих иска Ульянов проиграл.
Напомним, гражданин Ульянов 26 июля пришел к зданию Минобороны в Киеве, облил себя горючей смесью и поджег. Экс-военный заявил, что таким образом выразил протест против увольнения из рядов Сил специальных операций ВСУ.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”