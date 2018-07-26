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- 16:27 В Одессе задержали брата криминального авторитета, который насмерть сбил пенсионера
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В Одессе задержали брата криминального авторитета, который насмерть сбил пенсионера
В четверг, 26 июля, в Суворовском районе Одессы полиция задержала пьяного водителя, который смертельно травмировал пешехода-пенсионера и пытался скрыться.
«Задержанным оказался брат криминального авторитета по прозвищу Садик, — сообщили „ФАКТАМ“ в региональном главке Нацполиции. — Сегодня около 05.00 на улице Марсельской Mercedes, которым управлял задержанный, сбил пожилого мужчину. Предварительно установлено, что водитель Mercedes, двигаясь в сторону Южной дороги, сбил 71-летнего мужчину, который переходил проезжую часть. От полученных травм пенсионер погиб на месте, а 32-летний правонарушитель скрылся с места аварии».
Однако патрульные оперативно перехватили правонарушителя в одном из дворов, где тот пытался спрятаться. Решается вопрос о его задержании.
По данным патрульной полиции Одессы, в результате происшествия телесные повреждения также получили две пассажирки, находившиеся в иномарке.
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«Патрульные, которые прибыли на место ДТП, обратили внимание, что водитель автомобиля имеет явные признаки алкогольного опьянения. Его доставили в специализированное медучреждение для прохождения экспертизы», — сообщили в полиции.
По словам очевидцев, Mercedes ехал на очень большой скорости. Удар был такой силы, что пенсионеру «оторвало части тела». Местные жители утверждают: эту иномарку часто видят разъезжающей по району со скоростью, значительно превышающей допустимую.
«Этот Mercedes месяц назад в Крыжановке (село в Лиманском районе области, граничит с Суворовским районом Одессы. - Авт.) въехал в частный дом», — сказал один из очевидцев. Кроме того, по некоторым данным, задержанный сегодня водитель является братом «смотрящего» от вора в законе Гули по прозвищу Садик.
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Последний, напомним, задержан в Одессе с еще двумя сообщниками, которые 14 июля избили битами несколько человек возле рынка на улице Генерала Бочарова.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на столичном бульваре Леси Украинки произошел трагический случай: автомобиль Hummer смертельно травмировал девочку.
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