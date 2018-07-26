Украина

В ОБСЕ наконец согласились проведать украинских пленных на Донбассе

Украинской стороне наконец удалось уговорить координатора ОБСЕ Тони Фриша встретиться с семьями украинцев, удерживаемых в заложниках на оккупированных территориях. Встреча состоялась 26 июля.

Фриш также подтвердил, что в начале сентября посетит оккупированные территории и там навестит незаконно удерживаемых украинцев.

Ирина Геращенко, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе, ждет от координатора ОБСЕ более активной позиции: «Ненормально, что в последний раз координатор был в тюрьмах на оккупированных территориях год назад, и то ему показали лишь несколько заложников и не дали пообщаться наедине».

На осень также планируется встреча Фриша с родственниками пропавших без вести на Донбассе. «Мы обратились к Фришу с просьбой провести отдельную встречу с родственниками пропавших без вести украинцев и тех, задержание которых не подтверждают ОРДЛО. Потому что это отдельная тяжелая тема и трудный разговор», — рассказала Геращенко.

Напомним, по оценкам СБУ, на оккупированных территориях остаются в заложниках 103 человека.