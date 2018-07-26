Круче боя Уайлдера против Джошуа, может быть только Ломаченко против Усика, — мировые СМИ

Спорт

В субботу, 21 июля, в московском спорткомплексе «Олимпийский» прошел финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). На ринге встретились украинец Александр Усик (14 побед, 11 из них — нокаутом) и россиянин Мурат Гассиев (26 побед, 19 из них — нокаутом). На кону поединка, общий призовой фонд которого оценивался в 10 миллионов долларов, стояло звание абсолютного чемпиона мира и четыре чемпионских пояса по версиям WBC, WBA, WBO и IBF.

Изначально бой должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), но в связи с травмой украинского боксера организаторы вынуждены были перенести финал. Причем переносить пришлось не только дату, но и место проведения поединка. Новые «торги» тянулись долго, представители боксеров никак не могли прийти к общему решению. Были сомнения, состоится ли вообще финал суперсерии.

В итоге всего за месяц до встречи стало известно: поединок состоится в Москве.

Несмотря на то что ранее Усик неоднократно заявлял, что не поедет драться в столицу России, отказаться от боя не мог: в таком случае он лишился бы возможности стать абсолютным чемпионом (к слову, первым среди украинцев и единственным действующим на данный момент) и обладателем трофея легендарного Мохаммеда Али, с которым украинец родился в один день — 17 января. А такой шанс, возможно, выпадает спортсмену один раз в карьере… Да и бояться того, что решающий матч Всемирной боксерской суперсерии пройдет на территории соперника, нашему спортсмену было нечего. Ведь оба своих предыдущих поединка (против немца Марко Хука и латыша Майриса Бриедиса) Александр также провел на выезде — в Берлине и Риге соответственно.

Вот только с организацией встречи возникли определенные трудности. То ли россияне боялись приезда Усика, то ли всячески старались вставить палки в колеса, чтобы бой таки не состоялся, но основные организационные вопросы представители украинца вынуждены были решать сами. «Большинством бытовых вопросов мы занимаемся самостоятельно. Это же касается и вопроса безопасности, который мы не могли доверить кому-либо», — отмечал менеджер украинца Александр Красюк буквально за несколько дней до финала WBSS.

Первую победу над соперником наш боксер одержал уже на процедуре взвешивания и традиционной дуэли взглядов. Показав на весах абсолютно одинаковый вес (89,9 килограмма), соперники встретились взглядом — и первым глаза отвел российский боец, не выдержав напряжения ситуации. При этом спортсмены избежали ненужного шоу со взаимными оскорблениями и громкими выкрикиваниями на публику, а просто пожали друг другу руки, продемонстрировав взаимное уважение. А вот от регламентной предматчевой тренировки Александр отказался, выйдя в ринг всего на пару минут, чтобы его успели запечатлеть фотографы, и назвал это «самой короткой открытой тренировкой в истории бокса».

Все свои козыри Усик продемонстрировал непосредственно во время поединка. Несмотря на то что бой проходил в Москве, украинец решил не изменять своим традициям и вышел на ринг под патриотическую композицию «Браття», написанную специально для него Василием Жаданом. Александр впервые под эту композицию появился на публике перед встречей с Марко Хуком, открывавшей Всемирную боксерскую суперсерию этого сезона.

Поддерживаемый отечественными болельщиками, явно уступающими в количестве россиянам, крымчанин на протяжении всего боя не дал усомниться в своей победе. Шутка ли, согласно итоговой статистике Александр выбросил в сторону соперника почти тысячу (!) ударов, из которых более 25 процентов достигли цели. Поэтому победа единогласным решением судей (120:108, 119:109, 119:109) после 12 раундов выглядела более чем убедительной.

Отпраздновал победу Усик прямо на ринге в своем стиле. Танцевать гопак, как в свое время на Олимпиаде-2012 в Лондоне, правда, не стал, но, получив трофей Мохаммеда Али из рук вдовы легендарного боксера, обратился к присутствующим зрителям: «Олимпийский», спасибо! Люди, земляки! Всем спасибо за поддержку! Москва-2018. Бам! Батя в здании!" А уже находясь в раздевалке, записал более трогательное обращение к соотечественникам: «Украина, миленькая-родненькая, спасибо тебе за поддержку. Я еду домой с кубком, и еще с поясами. Всем добра».

Благодаря победе в финале WBSS Усик пополнил свой банковский счет на четыре миллиона долларов (два — за выход в финал суперсерии, еще два — за победу в нем) и поднялся на второе место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии World Boxing News, в котором уступает лишь своему соотечественнику и куму Василию Ломаченко. А в независимом компьютерном рейтинге BoxRec, который лишен человеческого фактора и расставляет боксеров по местам в результате статистического анализа, Александр расположился на седьмом месте.

Мировые СМИ после победы Усика в один голос восхищаются украинским боксером. Вот некоторые из отчетов известных в мире бокса специалистов (размещены на специализированных ресурсах).

Джон Распанти, maxboxing.com: «Действия Усика в поединке с Гассиевым напоминали игру в прятки. Александр постоянно показывал: вот он стоит перед соперником, а вот его нет… На это я смотрел сначала с удивлением, потом с восторгом, а в конце со смехом. То, что сделал Усик, было чертовски профессиональной работой».

Томас Казински, The World Boxing Journal: «Мне скоро будет сложно отличать, когда в ринге находится Василий Ломаченко, а когда Александр Усик. Они оба феноменальны. И не только своим стилем бокса, но и тем, что бросают вызов сами себе. Они готовы идти дальше и подниматься выше, чтобы доказать прежде всего себе, что они достойная часть новейшей истории мирового бокса».

Батч Готтлиб, Boxing Las Vegas: «Это было очень круто, респект Усику. Если может быть что-то круче боя Уайлдера против Джошуа, то только Ломаченко против Усика. Я понимаю, что последнее звучит смешно, но, согласитесь, мы бы увидели чертовски классный бокс, которого еще не могли видеть».

Гарольд Ледерман, экс-обозреватель The New York Times: «Александр — универсальный боец, который может доминировать и в тяжелом весе. Но тут давайте посмотрим на то, насколько ему будет комфортно и не потеряет ли он своих главных козырей, работая с дополнительным весом в шесть—десять килограммов».

К слову, в Украине далеко не все выражают восторг от достижения Усика, причем на два лагеря наши соотечественники разделились задолго до самого боя — как только стало известно, что финал WBSS пройдет именно в Москве. Часть граждан в социальных сетях призывала бойкотировать поединок на территории страны-оккупанта, а часть, наоборот, сочла весьма эффектной возможную будущую победу Усика в российской столице. В частности, в негативном ключе высказался вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, написав в Twitter следующее: «Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців, і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в „дружбу“. І це серйозно». А вот популярный блогер Сергей Наумович в Facebook дал положительную оценку произошедшему: «Стремный был расклад. Если бы Усик проиграл, то остались бы в дураках все те, кто смотрел этот бой, так как действие происходило в Москве. Ох бы началось, представляю… А так получилось более чем супер».

Александр Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира. Возникает логичный вопрос: «А что дальше?» Сразу после победы над Гассиевым Усик сделал громкое заявление в прямом эфире: «С кем я готов драться в следующем поединке? Надеюсь, Тони Беллью (британский чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе. — Авт.) смотрел сегодняшний бой. И я хочу сказать: „Тони, я готов“. Ради этого боя я готов даже подняться в следующую весовую категорию».

Примечательно, что 35-летний британец довольно оперативно принял вызов, написав на своей странице в Twitter: «Усик, я рожден готовым! Давай сделаем это!» А Эдди Хирн, промоутер Беллью, уже огласил временные рамки возможного боя: «Своим заявлением Усик взорвал бомбу. Уже через полчаса после финала суперсерии Тони звонил мне с просьбой организовать этот поединок. Я уже имел разговор с командой украинца — посмотрим, что из этого получится. Встреча может состояться в октябре-ноябре этого года, и для нее хочется найти подходящую площадку с большим количеством мест».

Пока же у украинского чемпиона есть время отдохнуть и заняться приятными хлопотами. «У нас дома сейчас ремонт. Но жена уже приготовила место для Кубка Мохаммеда Али и моих чемпионских поясов», — сообщил Александр.

Мы же, украинские болельщики, будем надеяться, что коллекция трофеев 31-летнего крымчанина пополнится еще не одним кубком и чемпионским поясом.