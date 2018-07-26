Расстреляли, но остался жив: как в Ровно полиция спасла от киллеров «янтарного короля» (фото)

Происшествия

17 июля «ФАКТЫ» писали об убийстве ровенского бизнесмена. 42-летний Валентин Загороднюк в тот день как раз подходил к парковке, где стоял его автомобиль, когда к нему приблизился неизвестный, достал пистолет с глушителем и тремя точными выстрелами убил предпринимателя. Позже на этом месте были найдены три девятимиллиметровые гильзы. Один из очевидцев происшествия погнался за преступником, пытаясь его задержать, но киллер проворно прыгнул в зеленый «Опель», за рулем которого сидел его сообщник, и скрылся в неизвестном направлении. Полиция тогда не давала журналистам никаких комментариев, сообщая лишь, что на месте происшествия работают эксперты.

Позже выяснилось, что убитый бизнесмен на самом деле — ранее судимый «янтарный король» Ровенской области по прозвищу Щусь, сколотивший состояние на незаконной добыче янтаря. Автоматически вырисовалась и возможная причина заказного убийства — борьба за сферы влияния в янтарном бизнесе. Удивительным было только то, что Загороднюка не хоронили. Возможно, дело было в том, что судмедэкспертиза затянулась? Но почему тогда вдова совсем не выглядела убитой горем и даже расстроенной, а жила обычной размеренной жизнью? У журналистов стало складываться подозрение, что дело нечисто. И вот в среду, 25 июля, ровенская полиция неожиданно сделала громкое заявление: Загороднюк жив! Его убийство было тщательно продуманной инсценировкой, которая помогла установить заказчика преступления и других членов ОПГ, на счету которой десятки преступлений, в том числе поджог Ровенского информагентства журналистских расследований «Четвертая власть» в феврале этого года.

Среди прочего представители Ровенской полиции и прокуратуры сообщили во время брифинга, что несостоявшиеся киллеры Загороднюка — киевляне 47 и 49 лет, ранее судимые за убийства. Они были задержаны еще до инсценировки. За убийство «янтарного короля» им было обещано 20 тысяч долларов. Заказчиком оказался 46-летний житель Ровно, криминальный авторитет, покинувший пределы Украины еще 13 июля. Сейчас он находится в международном розыске.

Сегодня начальник Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Сергей Волков дал эксклюзивное интервью «ФАКТАМ».

— Сергей Викторович, журналисты окрестили инсценировку убийства Загороднюка «Синдромом Бабченко». Однако мне кажется, ситуации совсем разные. Ведь роль киллера журналиста играл Алексей Цимбалюк, сотрудничавший с украинскими правоохранителями, а убийцы Загороднюка до последнего намеревались совершить задуманное.

— Это нельзя сравнивать. Инсценировка убийства Бабченко — классическая комбинация выхода на заказчика, когда «киллер» — агент полиции. В нашем случае ситуация осложнялась тем, что мы еще за несколько недель до назначенного срока знали, что готовится убийство, но не имели представления, кто потенциальная жертва. Выяснилось это в последний момент, когда киллеры уже шли «на дело». Их задержали на улице Костромской в 12.40, когда они выходили из подъезда, вооруженные гранатой и пистолетом. Убийство предпринимателя было назначено на 13.00.

— А в 13.00 сотрудники полиции произвели три выстрела, чтобы создать правдоподобную для заказчика картинку.

— Да. Выстрелы были, свидетели тоже, «жертва» правдоподобно упала, на место происшествия тут же выехала полиция. А в это время настоящие киллеры уже были задержаны. Во время обыска у одного из них в подсобном помещении дачного дома в Житомирской области изъяли самодельное взрывное устройство, запал к гранате, пистолет и патроны. У другого в его доме в Киеве нашли 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны.

— Задержанные идут на контакт со следствием, рассказывают детали заказного убийства?

— Да. Иначе эта инсценировка вообще бы была невозможна.

— Как сам Валентин Загороднюк отреагировал, узнав, что на него готовится покушение?

— Конечно, был растерян. Он ни о чем не подозревал. Из-за этого сначала даже не хотел участвовать в спецоперации. Согласился инсценировать собственное убийство только тогда, когда убедился, что его жизни действительно угрожает опасность.

— Но он же сам в итоге и подпортил вам спецоперацию, обзвонив через несколько дней друзей и сообщив, что он жив.

— Да, определенная утечка информации действительно произошла, но я думаю, так было бы в любом случае. Ведь дело громкое, местные журналисты ожидали похорон убитого бизнесмена, а его не хоронили два, три дня, неделю… Некоторые догадались, что «жертва» на само деле жива. Но к тому времени нам уже удалось сделать то, ради чего, собственно, затевалась инсценировка, так что утечка информации не особо навредила. Мы уже установили заказчика убийства и других членов организованной преступной группировки. Заказчиком оказался известный в своих кругах криминальный авторитет Вова Большой. Он, кстати, с Загороднюком раньше был дружен.

— А потом они не поделили добычу янтаря?

— Большой вообще не занимается янтарем, не его профиль. Возможно, кто-то из них кого-то «кинул» или у них возникла личная неприязнь. Трудно сказать. Сам потерпевший не называет возможную причину того, что его «заказали», да и вообще не особо идет с нами на контакт. Может, потому что он тоже личность с криминальным прошлым.

— Срок он получил за янтарь?

— Нет, за незаконное завладение чужим имуществом.

Исполнителям заказного убийства сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству. Ровенский городской суд взял их под стражу без права внесения залога.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Днепре в собственном дворе был расстрелян 31-летний местный бизнесмен.