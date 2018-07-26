Что значит купить? Нельзя говорить о Крыме, как о вещи, — Муждабаев ответил Макаревичу

Политика

Если Россия жить не могла без Крыма — надо было его купить. И это еще не поздно сделать: «Бесконечно на такой полувойне это все висеть не может, так не бывает. Это должно все равно как-то устаканиться. И все-таки сядут за стол и будут договариваться и придут к какому-то соглашению», — с таким неожиданным заявлением выступил известный российский музыкант, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, вызвав бурную негативную реакцию.

Напомним, Макаревич всегда утверждал, что Крым принадлежит Украине. В настоящее время он отказывается гастролировать на полуострове, поскольку он оккупирован Россией. Обсуждая это в эфире «Эха Москвы», артист заявил, что в оккупации частично виноваты и сами крымчане, часть из которых радостно приветствовала «зеленых человечков» и участвовала в «нарисованном» референдуме. «Они так хотели жить в России, как вы утверждаете. Вот они бы порадовались. И я бы туда с удовольствием ездил», — ответил музыкант на вопрос ведущего, «можно ли было бы купить у Украины полуостров прямо с людьми?»

Вновь всплывший в России вопрос покупки-продажи Крыма «ФАКТЫ» попросили прокомментировать известного блогера и журналиста Айдера Муждабаева, заместителя генерального директора крымско-татарского телеканала ATR. Первая его реакция была весьма эмоциональной: «Пусть еще маму продать предложит!»

— Я всегда уважал Макаревича, который был против оккупации Крыма. Он — один из лучших людей в России, поэтому очень не хочется комментировать произошедшее. Но они там сейчас живут в своем мире, — сказал Муждабаев после просмотра нашумевшего интервью. — В Украине такой разговор был бы невозможен. Представить, что такое сказал бы Сахаров — невозможно. (Андрей Сахаров — выдающийся ученый и правозащитник — десятилетия боролся и за права крымских татар, на дискриминацию которых в СССР указал, в частности, в своей Нобелевской лекции. - Ред.) А теперь они обсуждают такую возможность, считая это порядочным. Для меня же это — проявление российского расизма в широком смысле этого слова.

Увы, этот вопрос поднимается не в первый раз. Но здесь просто нечего комментировать. Что значит «купить Крым»? А крымские татары — их тоже купить, как крепостных? Нельзя говорить о Крыме, как о вещи. Крым — это Родина крымских татар. Нельзя продавать родных, нельзя продавать родину, нельзя продавать людей. Когда Пинчук (украинский бизнесмен Виктор Пинчук. — Ред.) предложил сдать Крым в аренду, я предложил в ответ, чтобы он сдал в аренду, в рабство своих родственников. Ведь, если моими родственниками расплачиваться с Россией можно, то почему его родственниками нельзя?

Напомним, полтора года назад, комментируя предположения о том, что тему Крыма надо исключить из повестки дня, отдав оккупированный полуостров России в обмен на уход россиян из Донбасса, Муждабаев отметил опасность таких идей. По его мнению, такие «вбросы», даже принятые обществом в штыки, рассчитаны на то, что идея поселится в головах людей. Как раковая опухоль, она даст метастазы в общественном сознании, люди к ней привыкнут и в дальнейшем будут не возражать, а всего лишь торговаться.

«На предложение так или иначе „продать маму“ нужно отвечать не уточняющими вопросами, даже не возмущаться, а с лестницы спускать», — говорил тогда Муждабаев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский бизнесмен Виктор Пинчук, в статье, опубликованной в The Wall Street Journal, выразил мнение, что Украина должна пойти на «болезненные компромиссы ради мира» на Донбассе. После шквала критики Пинчук пояснил, что его мнение было искажено. На самом же деле он считает, что Украина должна добиваться поставленных целей, не смешивая все в кучу, а решая вопросы по очереди.