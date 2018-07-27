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Возвращение TruCAM: у водителей будет лазейка для оспаривания показаний приборов
Уже в скором времени на украинские дороги могут вернуться TruCAM — американские приборы по контролю за скоростным режимом. При фиксации TruCAM помечает автомобиль-нарушитель красным крестиком на фото. Это позволяет избежать претензий со стороны водителя, что зафиксированная прибором скорость — не его.
Правда, как рассказал «ФАКТАМ» бывший сотрудник ГАИ, а ныне автоюрист Илья Макаренко, у этого прибора есть свои нюансы.
— Допустимый диапазон температур для работы TruCAM колеблется от 10 градусов мороза до 60 тепла. Поэтому в сильные морозы этот прибор использовать нельзя, так как он будет давать сбои, — говорит И. Макаренко. — Да и в летнюю жару тоже, если речь идет о системе «Гарпун» (расположенный на дороге антивандальный ящик, внутри которого и находится прибор, фиксирующий нарушителя. — Ред.). Ведь в металлический ящик никто не будет устанавливать систему кондиционирования, а он на палящем солнце вполне может нагреться до 60 градусов. Так что у водителей уже будет лазейка для того, чтобы оспаривать показания приборов.
О том, какие рекомендации эксперт дал водителям, читайте в материале корреспондента «ФАКТОВ» «На украинские дороги вернут приборы измерения скорости: чего ждать и к чему готовиться».
Фото tendringdc.gov.uk
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