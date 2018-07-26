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Суд принял решение по водителю Hummer, сбившему ребенка в Киеве
В суде определили меру пресечения для водителя автомобиля Hummer, который 24 июля сбил в центре Киева 10-летнюю девочку. Задержанный на месте ДТП Кирилл Островский два месяца — до 21 сентября — будет находиться под стражей.
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Решением Шевченковского районного суда Киева, арестованный Островский не сможет выйти под залог.
Задержанному инкриминируются две статьи Уголовного кодекса — ДТП с погибшими и оставление человека в опасности (ч.2 ст. 286 и ч.1 ст. 135 УК Украины).
Напомним, согласно показаниям очевидцев, ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве случилось, когда машины пропускали на переходе двух женщин с детьми. Hummer пронесся по свободному правому ряду и сбил ребенка. От удара девочка отлетела на несколько десятков метров. Водитель внедорожника приостановился, но потом снова начал движение. Другие автомобили заблокировали Hummer, чтобы он не уехал до приезда полиции.
Водителем джипа оказался бизнесмен 1995 года рождения. Он бывший боксер, а ныне владелец и директор фирмы Fit&Sweet, изготавливающей низкокалорийные десерты.
Фото «Информатор»
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