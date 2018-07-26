- 18:15 Головы чиновников полетели: после обвала моста уволен глава Подольского района Киева
- 17:57 Украина – Португалия: видеообзор полуфинального матча чемпионата U-19
- 17:46 Суд принял решение по водителю Hummer, сбившему ребенка в Киеве
- 17:14 Что значит купить? Нельзя говорить о Крыме, как о вещи, — Муждабаев ответил Макаревичу
- 17:12 Расстреляли, но остался жив: как в Ровно полиция спасла от киллеров «янтарного короля»
- 17:10 Путин оконфузился с флагом России
- 16:50 В ОБСЕ наконец согласились проведать украинских пленных на Донбассе
- 16:36 Украинцы массово скупают недвижимость в Польше: озвучены свежие цифры
- 16:27 В Одессе задержали брата криминального авторитета, который насмерть сбил пенсионера
- 16:20 Самосожжение уволенного военного под Минобороны: состояние пострадавшего удивило
Украина – Португалия: видеообзор полуфинального матча чемпионата U-19
Юниорская сборная Украины уступила ровесникам из Португалии в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Финляндии.
Несмотря на то, что подопечные Александра Петракова выиграли свою группу, набрав семь очков, фаворитами в плей-офф были представители Пиреней, ставшие следом за Италией вторыми в своем квартете.
Ранее команды уже встречались между собой на уровне сборных U-19 — в частности, в 2012 году в отборе на чемпионат Европы «желто-синие» уступили сопернику 0:3. На этот раз украинцы «превзошли» результат своих соотечественников шестилетней давности, уже к 30-й минуте поединка пропустив пять (!) мячей в свои ворота. На этом португальцы успокоились, а украинцы, к сожалению, не смогли забить хотя бы гол престижа
Несмотря на поражение в полуфинале, подопечные Александра Петракова задачу-минимум выполнили — став бронзовыми призерами (на юниорских чемпионатах не проводятся матчи за третье место, и медалистами становятся оба полуфиналиста), «желто-синие» квалифицировались на чемпионат мира U-20, который в 2019-м пройдет в Польше.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юниорская сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу.
Фото uefa.com
влажность:
давление:
ветер:
“ Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...”