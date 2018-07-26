Украина – Португалия: видеообзор полуфинального матча чемпионата U-19

Спорт

Юниорская сборная Украины уступила ровесникам из Португалии в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Финляндии.

Несмотря на то, что подопечные Александра Петракова выиграли свою группу, набрав семь очков, фаворитами в плей-офф были представители Пиреней, ставшие следом за Италией вторыми в своем квартете.

Ранее команды уже встречались между собой на уровне сборных U-19 — в частности, в 2012 году в отборе на чемпионат Европы «желто-синие» уступили сопернику 0:3. На этот раз украинцы «превзошли» результат своих соотечественников шестилетней давности, уже к 30-й минуте поединка пропустив пять (!) мячей в свои ворота. На этом португальцы успокоились, а украинцы, к сожалению, не смогли забить хотя бы гол престижа

Несмотря на поражение в полуфинале, подопечные Александра Петракова задачу-минимум выполнили — став бронзовыми призерами (на юниорских чемпионатах не проводятся матчи за третье место, и медалистами становятся оба полуфиналиста), «желто-синие» квалифицировались на чемпионат мира U-20, который в 2019-м пройдет в Польше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юниорская сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу.

Фото uefa.com