Головы чиновников полетели: после обвала моста уволен глава Подольского района Киева

Украина

Президент Украины Петр Порошенко сместил с должности Валентина Мондриевского, который был председателем Подольской районной администрации. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.

«Освободить Мондриевского Валентина Николаевича с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Порошенко с 27 июля назначил на это место Виктора Смирнова с месячным испытательным сроком и оплатой труда в соответствии с законодательством.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», путепровод на пересечении улиц Кирилловская и Елены Телиги в Киеве был закрыт для движения транспорта из-за обрушения части конструкции во время ливня, который прошел в столице накануне.