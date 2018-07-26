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Головы чиновников полетели: после обвала моста уволен глава Подольского района Киева
Президент Украины Петр Порошенко сместил с должности Валентина Мондриевского, который был председателем Подольской районной администрации. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.
«Освободить Мондриевского Валентина Николаевича с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в сообщении.
Кроме этого, Порошенко с 27 июля назначил на это место Виктора Смирнова с месячным испытательным сроком и оплатой труда в соответствии с законодательством.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», путепровод на пересечении улиц Кирилловская и Елены Телиги в Киеве был закрыт для движения транспорта из-за обрушения части конструкции во время ливня, который прошел в столице накануне.
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“ Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься... ”