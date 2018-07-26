Британия дала убежище экс-главе Укрспецэкспорта

Политика

Экс-глава Укрспецэкспорта Сергей Бондарчук получил убежище в Великобритании. Решением британского суда экстрадиция экс-чиновника в Украину не состоится. Это подтвердил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Бывший глава Укрспецэкспорта, подозреваемый в Украине в крупных хищениях, в прошлом году был задержан в Лондоне. Спустя некоторое время Бондарчук вышел под залог. Журналистам экс-чиновник рассказал, что давно живет в Лондоне, а в 2015 году попросил политического убежища в Великобритании.

«Жаль, что британский суд такое убежище предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров. К счастью, кейс Бондарчука не правило, а досадное исключение», — прокомментировал Енин в Facebook решение суда.

В июне 2015 года Бондарчука объявили в международный розыск. По версии украинского следствия, из-за политики экс-директора «Укрспецэкспорта» в 2005—2008 годах бюджет недополучил 7,5 миллиона долларов. Бондарчуку вменяют в вину изменение заключенных ранее военных контрактов, появление в контрактах структур-посредников и уменьшение тем самым доходов государства.