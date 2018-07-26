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- 18:41 Силовики внезапно обыскали дом экс-ректора медуниверситета имени Богомольца
Силовики внезапно обыскали дом экс-ректора медуниверситета имени Богомольца
В четверг, 26 июля, правоохранители провели обыски в доме уволенного Минздравом ректора Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Екатерины Амосовой. Об этом сообщает ТСН.
Отмечалось, что следственная группа также работала и в помещениях университета. Обыск проводили и в кабинете проректора Александра Никитюка.
По предварительным данным, обыски проводили сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.
Сами правоохранители никак не комментировали следственные действия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Печерский районный суд Киева восстановил Екатерину Амосову на посту ректора в Национальном университете имени Богомольца.
Как сообщали информагентства, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что прокуратура проверит досудебное расследование по возможной подделке постановления суда об обеспечении иска Екатерины Амосовой.
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