Шампанское и "Запорожский марш": как украинские летчики встречались с братом королевы Елизаветы II

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С международного авиашоу The Royal International Air Tattoo-2018 (RIAT), которое проходило 13—15 июля в Великобритании и было посвящено 1столетию Королевских военно-воздушных сил, украинская делегация, представлявшая авиационную технику Военно-Воздушных Сил Украины, вернулась с массой впечатлений. Как говорится, на других посмотрели и себя показали с лучшей стороны. Нашу страну представляли два истребителя Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76. Возглавлял украинскую делегацию командующий Военно-Воздушными Силами Украины генерал-полковник Сергей Дроздов. Прошлогодний победитель в номинации «Лучший пилотаж среди стран — партнеров НАТО» полковник Александр Оксанченко вновь поразил участников и гостей авиашоу выполнением сложных фигур высшего пилотажа на истребителе Су-27. А экипаж самолета Ил-76 посетил представитель королевской семьи принц Майкл Кентский.

О подробностях этой встречи «ФАКТАМ» рассказал командир авиационно-транспортной бригады, базирующейся в Мелитополе, полковник Дмитрий Мымриков.

— Мы не впервые участвуем в этом показе, — поясняет Дмитрий Мымриков. — Все согласовывается через Генеральный штаб, даются предложения от стран, которые заинтересованы в показе военной авиационной техники — своих самолетов, самолетов стран НATO и партнеров. В нынешнем году в связи с юбилеем Королевских военно-воздушных сил было зарегистрировано рекордное количество посетителей — 185 тысяч человек. Была техника и представители 43 государств, более 40 командующих Военно-воздушных сил из разных стран, представлено более 300 самолетов разных наименований. Ну и, конечно, присутствовало все командование армии и авиации Королевских военно-воздушных сил и представители королевской семьи.

Наш экипаж в составе 11 человек доставил в Ферфорд, где находятся американская военная база и огромный аэродром, официальную делегацию Украины и оркестр, который затем возле самолета в национальной одежде исполнял украинские песни. Посетителям авиашоу это очень нравилось, они и подпевали, и танцевали, и фотографировали наших артистов. Командовал экипажем летчик 2-го класса майор Олег Зайченко, я летал в качестве инструктора.

К нам подходили и простые посетители, и коллеги, и сотрудники полиции — всем интересен наш самолет, поражающий размерами и тактико-техническими характеристиками. Несмотря на то что сейчас в мире появилось много новой техники, а Ил-76 можно отнести к категории ветеранов военной авиации, он по-прежнему в строю и зачастую справляется с такими задачами, которые остальным не по силам. Недаром уже 10 лет продолжается наше сотрудничество с датчанами по доставке на острове Гренландия грузов с авиабазы Туле на станцию Норд. Интересовались гости также нашими проблемами — там знают, что на востоке страны идут боевые действия, поддерживают нас очень сильно.

*Во время парада-смотра принц объехал все самолеты, но посетил только украинский Ил-76

— Вы были готовы к встрече с принцем?

— Накануне с нами пообщалась консультативная группа, предупредив, как с ним общаться, потому что он двоюродный брат королевы Елизаветы II. Принцу 76 лет, он генерал-лейтенант авиации, а также генерал-лейтенант Морских сил, полковник артиллерии. Мы его встретили как положено: построение экипажа, представление самолета. Военный оркестр в национальной одежде запорожских казаков (с люльками, в шароварах, женщины в вышиванках) с сопилками и бандурами исполнил «Запорожский марш», украинские песни.

Церемонией руководил наш атташе, самолет представлял я как командир бригады. По-английски обратился к Его Высочеству, а он после приветствия перешел на русский язык. Сообщил, что хорошо его знает, но забывает некоторые слова, поэтому пользуется возможностью пообщаться. Принц из династии русских царей Романовых.

Он внимательно выслушал исполненный специально для него нашими артистами «Запорожский марш», похлопал им. Затем я, уже не по процедуре, пригласил его осмотреть самолет. В сопровождении маршала авиации Королевских ВВС мы поднялись на борт, где пообщались о возможностях и примерах военного сотрудничества, в которых участвуют экипажи и самолеты нашей авиабригады. А еще я предложил принцу выпить по стаканчику украинского «Артемовского» шампанского. Он согласился. Бодигарды не возражали, потому что мы при них откупорили бутылку.

Член королевской семьи признался украинцам, что ему нравится символика Украины, особенно Тризуб, сказал, что это выглядит величественно.

— А в Украине принц Кентский бывал?

— Да, в 2011 году, когда вместе с друзьями доставил в нашу страну коллекцию из 27 ретро-самолетов. Принц сказал: «Мне очень понравилось ваше белое мясо». Он имел в виду сало. Правда, забыл, как оно называется. Подчеркнул, что был рад нашей поддержке, когда они летели на легкомоторных самолетах и осуществляли посадку для дозаправки на мелитопольском аэродроме. Его Королевское Высочество вспоминал, как его тепло встречали на всех аэродромах. Пожелал процветания Украине и Мелитополю.

Мы сфотографировались в самолете на фоне украинского и британского флагов. Вручили принцу подарки. В частности, нашу фирменную футболку — такие сделаны для каждого члена экипажа, потому что у военных принято ими меняться, и шампанское. Еще он похвалил наш экипаж, отметив, что мы все рослые и крепкие, сравнил нас со скандинавами.

— На что обратили внимание на авиашоу вы?

— Очень понравился нам Kawasaki Ci-2 — японский новый самолет, а также аналог нашего тактического транспортного Ан-70, который уже в строю. Обратили особое внимание на А400М — пропеллерный самолет с турбовентиляторными двигателями. Представляли его немецкие ВВС, а полеты на нем выполняли британцы. Изумительный самолет с современной техникой — все в камерах, ночные прицелы.

Иностранцы тоже удивлялись нашему оборудованию. Когда немецкие коллеги увидели наш прицельно-навигационный комплекс, то сказали: «Вот это похоже на „Энигму“ — переносной шифровальный комплекс на подводных лодках, который у нас был еще во время Второй мировой войны». Спрашивали: «Для чего вам этот комплекс — оптические прицелы?» Мы объяснили, что если все откажет, то этот все равно будет работать. Даже если электричества не будет. «У меня такое впечатление, что через этот прицел еще ваши деды смотрели на Берлин», — пошутил кто-то из немецких коллег.

— А какую технику представила Российская Федерация?

— Их не приглашали. Не было ни официальных визитов, ни дружеских. Возможно, российский военный атташе где-то и присутствовал, но официально заявлен не был.

— Выступление нашего аса Александра Оксанченко на Су-27 прошло на ура. А чьи полеты в небе впечатлили вас?

— Frecce Tricolor — итальянская пилотажная группа, которая динамично показала свою программу, и канадские ВВС, выполнявшие полеты на «Миражах». Хорошо летали парой молодые парни лет по 25—26.

Фото из архива командования ВВС Украины