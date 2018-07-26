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- 18:57 Авиаскандал в Харькове: самолет улетел, забыв багаж туристов
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Авиаскандал в Харькове: самолет улетел, забыв багаж туристов
В Украине новый авиаскандал. Туристы, улетевшие 25 июля в Италию рейсом Харьков — Римини, по прибытии на место обнаружили, что весь их багаж остался в харьковском аэропорту.
Как выяснилось, багаж попросту не загрузили в самолет и оставили в аэропорту. Лайнер улетел с пустым багажным отсеком. Представители авиапредприятия утверждают, что за странное решение ответственность несет авиакомпания, а принимает решения такого рода экипаж воздушного судна. Рейс YE 5671 выполнялся авиакомпанией Yanair.
26 июля в аэропорту «Харьков» заявили, что попытаются как можно быстрее доставить багаж пассажирам в Римини. Пассажиры при этом жалуются, что следующий плановый рейс на Римини будет только через неделю, а потому есть большая вероятность остаться без нужных вещей на весь период отдыха.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» разъясняли, как пострадавшим туристам добиться компенсации за испорченный отпуск, кому адресовать жалобу и какой иск будет лучше: коллективный или индивидуальный.
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“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”