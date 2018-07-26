Под Одессой задержали педофила, изнасиловавшего 8-летнего мальчика

Происшествия

В четверг, 26 июля, в городе Черноморске (в 30 километрах от Одессы) был задержан мужчина по подозрению в изнасиловании восьмилетнего мальчика.

«В полицию обратилась жительница Черноморска, которая сообщила об исчезновении сына, — рассказали в городском отделении полиции. — По словам женщины, мальчик вышел из дома и перестал отвечать на телефонные звонки. Полицейские безотлагательно начали поиски ребенка и выяснили, что последний раз его видели на улице с незнакомым мужчиной».

Час с небольшим спустя личность и адрес злоумышленника установили. Им оказался 29-летний местный житель.

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«В его квартире правоохранители нашли разыскиваемого мальчика, — уточнили в полиции. — В отношении ребенка было совершено половое преступление».

Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного статьей «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом» УК Украины. Подозреваемому грозит тюремный срок от десяти до пятнадцати лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине пожалели серийного педофила: извращенцу не дали максимальный срок.

Фото Национальной полиции Украины