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Дело о пожаре в «Виктории»: на пепелище найдены человеческие останки
«ФАКТЫ» уже сообщали о том, что к расследованию трагедии в одесском муниципальном спортивно-оздоровительном лагере «Виктория», где в ночь на 16 сентября 2017 года произошел пожар, подключились иностранные эксперты.
И вот сегодня — первый результат. Как сообщил журналистам Алексей Мазур, отец одной из трех погибших при пожаре девочек, «именно эти эксперты нашли часть челюсти и кости. Вот вам и показатель качества проводимого почти год (!) расследования».
Специалисты передали страшную находку в Одесское областное бюро судебно-медицинских экспертиз.
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Тем временем Киевский районный суд Одессы рассмотрел ходатайство прокуратуры об объединении в одно уголовное производство материалов дел Татьяны Ланиной (замдиректора лагеря «Виктория», которая подозревается в присвоении 120 тысяч гривен) и бывшего директора этого учреждения Петроса Саркисяна, подозреваемого в нарушении техники пожарной безопасности, приведшей к гибели троих детей.
Мнения сторон — участников процесса разделились: обвиняемый Саркисян и его защитник Куницын высказались против. Мотивация: Ланина является свидетелем по делу Саркисяна. Представители потерпевших Сягровец и Стоянов поддержали ходатайство прокурора об объединении дел.
Судья Виктор Чаплицкий, заслушав мнения сторон, удовлетворил ходатайство прокуратуры об объединении дел. Помимо того, адвокат потерпевших Татьяна Сягровец обратилась в суд с заявлением о том, что Саркисян ей угрожает. Она просит принять меры, если подобное повторится. По ее словам, подсудимый негативно высказывается в адрес потерпевших и родителях погибших детей, а также адвокатов.
В свою очередь Саркисян обвинил адвоката во лжи. Судья констатировал, что не потерпит ни от кого из участников процесса подобных «выпадов» и призвал всех уважать закон.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что мэрии Одессы придется отвечать за пожар в лагере «Виктория».
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“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”