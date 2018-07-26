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Польза и вред дезодорантов: мнение ученых
Летом без дезодоранта никак нельзя, и многие пользуются антиперспирантами, блокирующими выделение пота. Но, по мнению некоторых английских и американских ученых, такие дезодоранты могут быть опасны. В журнале Journal of Applied Toxicology была опубликована статья, в которой говорилось о том, что парабены и соли алюминия, входящие в состав антиперспирантов, способствуют развитию рака груди. Поэтому во многих западных странах, в частности в США и Канаде, вместо солей алюминия стали использовать комплексы с металлом цирконием. Пока они считаются более безопасными, но время покажет.
Антиперспиранты вредны еще и тем, что блокируют работу потовых желез. А ведь вместе с потом из организма выводятся токсины.
Впрочем, любой дезодорант может навредить здоровью, поскольку в составе каждого такого средства много химических соединений, которые нередко вызывают аллергическую реакцию, снижение иммунитета и другие проблемы.
Бутан, изобутан, пропан часто используют в дезодорантах с распылителем. Эти химические вещества могут спровоцировать мигрень, тошноту, головокружение.
Соединения алюминия предотвращают потоотделение, блокируя поры, но накапливаются в организме. По некоторым данным, это может привести к болезни Альцгеймера и раку груди.
Полиэтиленгликоль и полипропиленгликоль (PEG, PPG) вредят почкам и печени.
BHT (антиоксидант) вызывает дефицит витамина D. Учитывая, что практически у всех есть его недостаток, это грозит проблемами с костной системой, нарушением репродуктивной функции.
Пахучие вещества, которые скрывают неприятный запах пота, могут спровоцировать головокружение, аллергию, бронхиальную астму, раздражение кожи, а триклозан — аллергию и повреждение печени, убивает нормальную микрофлору.
Конечно, использовать дезодоранты все люди будут и дальше. Но лучше все же чаще пользоваться более натуральными шариковыми, а не антиперспирантами.
Кстати, некоторые знаменитости заменяют дезодорант… яблочным уксусом. Ведь запах пота вызывают бактерии, которые живут в щелочной среде, а в кислой погибают. Поэтому, применяя такое натуральное кислое средство, человек по-прежнему потеет, но неприятного запаха при этом нет.
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Подготовила Мария ЗАВАДА
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”